Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: Dipsiz Göl sit alanı ilan edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün kurumasına sebep olan kişilerin görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.