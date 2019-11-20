Gündem Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı
ŞANLIURFA

Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı

Şanlıurfa'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik tutuklandı. Görevden alınan Çevik yerine Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş görevlendirildi.

Haber Merkezi AA
Hatice Çevik
Hatice Çevik

Suruç'ta 15 Kasım'da düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Çevik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Çevik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

  • Şanlıurfa Valiliği, 16 Kasım'da yaptığı açıklamada, hakkındaki terör soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in yerine, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın görevlendirildiğini bildirmişti.

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