Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız

Ankara, Ukrayna Devlet başkanı Volodimir Zelenski’den sonra dün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la Rus mevkidaşı, bakanlıkta bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu, bölgesel konulara dair önemli açıklamalar yaptı.

ÇÖZÜM İKİ TARAFIN MÜZAKERESİYLE OLUR

Rusya-Ukrayna Savaşı 4. yılına girerken ABD tarafından savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesini hedefleyen girişim başlatıldığını hatırlatan Fidan, “Bu durum bizim savaşın başından beri izlediğimiz politikayla örtüşmekte. ABD’nin yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz. Çözüme iki tarafın da katılacağı müzakerelerde ulaşılabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede barışın görüşmeler yoluyla tesisi için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Daha önce olduğu gibi görüşmelere ev sahipliği yapmaya da hazırız” vurgusu yaptı.

BARIŞ İÇİN HER ADIMI ATARIZ

Türkiye’nin Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusundaki çabalarını da sürdüreceğini belirten Fidan, “Hayata geçirilmesi halinde bu adım önemli bir güven artırıcı tedbir olacaktır” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’daki savaşın durması konusunda büyük hassasiyet gösterdiğini kaydeden Fidan, Türkiye’nin başlangıçtan itibaren Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi için elinden geleni yaptığını vurguladı. Fidan, “Son günlerde Amerika ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde gündeme gelen güvenlik garantileri ve diğer konular, bizim de yakından takip ettiğimiz konular. Prensip itibarıyla Türkiye, barışa katkıda bulunacak her türlü adımı atmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

YIKIM BİR AN EVVEL SON BULSUN

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 3’üncü yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Fidan, “Biz her iki komşumuzun da barış, huzur ve refah içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Savaşın neden olduğu can kaybı ve yıkımın bir an evvel sona ermesini istiyoruz” değerlendirmesi yaptı. Savaşın küresel güney başta olmak üzere farklı coğrafyaları olumsuz etkilediğini kaydeden Fidan, çok boyutlu

bu krizin kalıcı bir çözüme kavuşmasını temenni etti.

TERÖRE MÜSAMAHA YOK

Mevkidaşı ile Suriye’deki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydeden Fidan, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafaza edilmesi gerektiğine inancımız tamdır. Ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi gerektiği konusunda benzer görüşlere sahibiz. Diğer taraftan terör örgütlerinin Suriye’de yuvalanmasına müsamaha gösterilmesi söz konusu dahi olamaz” diye konuştu.

ABD İsrail’in forklifti oldu!

Gazze’de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve müteakip aşamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Fidan, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun savaşı tekrar başlatma ihtimali karşısında derin endişe duyuyoruz. Yeni bir soykırıma asla izin verilmemelidir” diye konuştu. İsrail’in kendi güvenliği adına özellikle sınırdaş Ürdün, Lübnan ve Suriye’de bir “zayıflık ve istikrarsızlık ortamı yaratma konusunda bir proje geliştirdiğini” vurgulayan Fidan, “Hatta bunun da daha ötesine giderek ikinci kuşakta bulunan ülkelerin belli askeri kabiliyetleri kazanmaması yönünde ABD’yle de ciddi bir şekilde çalışıyor. Bütün bu politikaların amacı ne? ‘Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Önleyici bir güvenlik stratejisi takip edeceğim. Bunun yolu işgalden geçiyor. Bunun yolu askeri saldırganlıktan geçiyor. Bunun yolu benim etrafımda bulunan nüfusu Arap ve Müslüman olan bütün ülkeleri baskı altına alıcı bir politika. Bu politikada kendim yettiğince kendi gücümü kullanacağım, yetmediği zamanda Amerika’yı getireceğim, bir forklift gibi kaldıraç olarak bölgede kullanacağım.’ Şu anda devam eden politika bu. Bu, çok riskli bir politika” dedi.

Ukrayna NATO’ya giremez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile Rusya arasında 18 Şubat’ta Riyad’da yapılan görüşmelere ilişkin “Türk dostlarımızı görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgilendirdik. Riyad’daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktı. ABD’li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz. Bu konuda bir uzlaşı var” dedi. Lavrov, Ukrayna konusunu da bugün ele aldıklarını kaydederek, “Savaşın ortaya çıkma sebepleri ortadan kaldırılmadan bitmesi mümkün değil” diye konuştu. Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’da barışın sağlanması ile ilgili pozisyonunu değiştirmediğini vurgulayarak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin sık sık pozisyon değiştirdiğini belirtti. Avrupa ülkelerinin de sık sık fikirlerini değiştirdiğini dile getiren Lavrov, bu anlamda sadece ABD’nin görüşlerinin tutarlı olduğuna dikkati çekti. Lavrov, “Ukrayna’nın NATO’ya girmemesi bizim olmazsa olmaz şartımızdır. Bu çok önemli. Riyad’da da ABD ile bu şartı konuştuk. ABD Başkanı Donald Trump da Ukrayna’yı NATO’ya sokma girişimlerinin hatalı olduğunu açıkça beyan etti. Ukrayna’nın NATO’ya alınma çabası bu yaşananların ilk sebeplerinden birisidir” diye konuştu.







