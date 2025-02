Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız

Rusya-Ukrayna Savaşı 4. yılına girerken ABD tarafından savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesini hedefleyen girişim başlatıldığını hatırlatan Fidan, “Bu durum bizim savaşın başından beri izlediğimiz politikayla örtüşmekte. ABD’nin yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz. Çözüme iki tarafın da katılacağı müzakerelerde ulaşılabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede barışın görüşmeler yoluyla tesisi için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Daha önce olduğu gibi görüşmelere ev sahipliği yapmaya da hazırız” vurgusu yaptı.

BARIŞ İÇİN HER ADIMI ATARIZ

Türkiye’nin Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusundaki çabalarını da sürdüreceğini belirten Fidan, “Hayata geçirilmesi halinde bu adım önemli bir güven artırıcı tedbir olacaktır” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’daki savaşın durması konusunda büyük hassasiyet gösterdiğini kaydeden Fidan, Türkiye’nin başlangıçtan itibaren Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi için elinden geleni yaptığını vurguladı. Fidan, “Son günlerde Amerika ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde gündeme gelen güvenlik garantileri ve diğer konular, bizim de yakından takip ettiğimiz konular. Prensip itibarıyla Türkiye, barışa katkıda bulunacak her türlü adımı atmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

YIKIM BİR AN EVVEL SON BULSUN

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 3’üncü yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Fidan, “Biz her iki komşumuzun da barış, huzur ve refah içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Savaşın neden olduğu can kaybı ve yıkımın bir an evvel sona ermesini istiyoruz” değerlendirmesi yaptı. Savaşın küresel güney başta olmak üzere farklı coğrafyaları olumsuz etkilediğini kaydeden Fidan, çok boyutlu