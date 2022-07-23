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ANKARA

Göteborg'da yine terör propagandası: İsveç'in Geçici Maslahatgüzarı Dışişlerine çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, ülkesinin Göteborg şehrindeki terör propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Haber Merkezi AA
Göteborgda yine terör propagandası: İsveçin Geçici Maslahatgüzarı Dışişlerine çağrıldı
İsveç'in Geçici Maslahatgüzarı ülkesindeki PKK terör propagandası nedeniyle Dışişlerine çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç’in Göteborg şehrinde terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 21 Temmuz'da gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve Stockholm'de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklar, "Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve üçlü muhtırada kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

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