Göz kararı denetim faciayı getirdi

78 kişinin öldüğü Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını her yönüyle inceleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı rapor, TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'na sunundu. Raporda yanan otel için Bolu Belediyesi İtfaiyesi’nin hazırladığı raporun “tamamen gözleme dayalı bir yorumla” oluşturulduğuna işaret edildi. Rapora göre, Bolu Belediyesi, 1999 tarihli oteli, kullanma izin belgesinde tek bir ünite olarak tanımladı. Belediyenin, otelin gereken bölümüne (imar belgesi olan restoran kısmı dışında kalan tamamına), imar durumu konusunda yapılması gereken asgari araştırmayı yapmadan tamamen gözleme dayalı bir yorumla rapor hazırladığı vurgulandı.