Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Göz kararı denetim faciayı getirdi

Göz kararı denetim faciayı getirdi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:008/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

78 kişinin öldüğü Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını her yönüyle inceleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı rapor, TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'na sunundu. Raporda yanan otel için Bolu Belediyesi İtfaiyesi’nin hazırladığı raporun “tamamen gözleme dayalı bir yorumla” oluşturulduğuna işaret edildi. Rapora göre, Bolu Belediyesi, 1999 tarihli oteli, kullanma izin belgesinde tek bir ünite olarak tanımladı. Belediyenin, otelin gereken bölümüne (imar belgesi olan restoran kısmı dışında kalan tamamına), imar durumu konusunda yapılması gereken asgari araştırmayı yapmadan tamamen gözleme dayalı bir yorumla rapor hazırladığı vurgulandı.


#denetim
#Bolu
#Kartalkaya
#otel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Antalya iftar vakti 7 Mart Cuma akşam ezanı saati