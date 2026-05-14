Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın son paylaşımı gündem oldu

10:5514/05/2026, Perşembe
Adana merkezli operasyonun mali ayağında ise elektronik ödeme sistemleri ve finans trafiği mercek altına alındı.
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda isim hakkında işlem yapılırken, Kütahyalı’nın gözaltı kararının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım gündem oldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'kara para aklama' suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik gerçekleştirilen operasyona dair geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmıştı.

Sosyal medya paylaşımı gündeme geldi

Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltına alınmasının ardından, kısa süre önce yaptığı paylaşım sosyal medyada dikkat çekti.

Dün sabah saatlerinde
“Yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek”
paylaşımında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, aradan henüz 24 saat geçmeden gözaltına alındı.


