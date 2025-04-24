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Gözaltına alınmışlardı: Murat Ongun'un iki avukatına tutuklama talebi

Gözaltına alınmışlardı: Murat Ongun'un iki avukatına tutuklama talebi

18:4124/04/2025, الخميس
G: 24/04/2025, الخميس
DHA
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Ongun'un iki avukatının tutuklanması talep edildi.
Ongun'un iki avukatının tutuklanması talep edildi.

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan avukatların tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)
yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan
Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun
'un avukatları, '
Yargılamayı etkilemeye teşebbüs
' ve '
Soruşturmanın gizliliğini ihlal
' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Adliyeye getirilen avukatlar, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sabah saatlerinde gözaltına alındılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen avukatlar Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'Yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



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