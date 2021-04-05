Gündem Gözaltındaki 10 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi
ANKARA

Gözaltındaki 10 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi

Darbe imalı bildiriye imza atan ve gözaltına alınan 10 eski amiral ifade için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Haber Merkezi İHA
Gözaltındaki 10 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi
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Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden darbe imalı bir bildiri yayımlayan ve gözaltına alınan emekli amiraller Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İstanbul'da 6, Ankara'da 2, Kocaeli'de 2 kişi gözaltına alındı

Emekli amirallerden Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk İstanbul'da, Ergun Mengi ve Atilla Kezek Ankara'da, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal ise Gölcük'te gözaltına alındı.

Emekli amirallere yöneltilen suçlama; devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak. Eş zamanlı gözaltılarda arama işlemleri de yapıldı.

İstanbul'da gözaltına alınan 6 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifade için Ankara'ya getirildi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 4 şüpheliye 3 gün içinde Emniyet'e müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.


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