Gözaltındaki 10 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden darbe imalı bir bildiri yayımlayan ve gözaltına alınan emekli amiraller Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İstanbul'da 6, Ankara'da 2, Kocaeli'de 2 kişi gözaltına alındı

Emekli amirallerden Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk İstanbul'da, Ergun Mengi ve Atilla Kezek Ankara'da, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal ise Gölcük'te gözaltına alındı.

Emekli amirallere yöneltilen suçlama; devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak. Eş zamanlı gözaltılarda arama işlemleri de yapıldı.

İstanbul'da gözaltına alınan 6 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifade için Ankara'ya getirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 4 şüpheliye 3 gün içinde Emniyet'e müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.





GÜNDEM Savcılık bildiri yayınlayan emekli amirallere karşı harekete geçti: 10 isim için gözaltı kararı

GÜNDEM Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı