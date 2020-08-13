Gözler Muharrem İnce'de: Birazdan açıklayacak

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10 gün içinde üç kez kurşunlandı!

İstanbul Sancaktepe'de alacak verecek davası nedeniyle daha önce de iki kez saldırıya uğrayan restauranta gelen şüpheli kişi ya da kişiler, müşterilerin yemek yediği sırada pompalı tüfek ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. Restaurant içinde yemek yiyen vatandaşlara kurşun isabet etmemesi olası bir faciayı önledi.