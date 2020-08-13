Gözler Muharrem İnce'de: Birazdan açıklayacak

CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Muharrem İnce'nin partiden adım adım ayrılığa koşması, CHP'de hareketliliği artırdı. Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen İnce, geçtiğimiz gün Ankara'ya geldi. Muharem İnce saat 10.30'da Çukurambar'da bulunan Holiday İnn Oteli'nde basın toplantısı gerçekleştirecek.
TUVALET YANINA OTURTULDU
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iki kurultayda rakip olan Muharrem İnce, 24 Haziran 2018'deki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oldu. Önümüzdeki seçimlerde de cumhurbaşkanı adayı olma niyetini daha önce açıklayan İnce'nin, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda en arka sıralarda oturtulmasının bardağı taşıran son damla olduğu ileri sürülmüştü.
Muharrem İnce'nin, basın toplantısında özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan tartışmalar ve o gece CHP'de neler olduğunu belgelerle gündeme getireceği belirtiliyor.
"Beni tuvaletin önüne attılar" dediği iddia edilen İnce Twitter hesabından, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" ifadelerini kullandı.