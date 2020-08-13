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POLİTİKA

Gözler Muharrem İnce'de: Birazdan açıklayacak

Yeni parti kuracağı iddiasıyla CHP içinde deprem etkisi oluşturan Muharrem İnce, Yalova'nın Elmalık köyünden Ankara'ya geldi. Başkentte çalışmalarını sürdüren İnce, birazdan basın toplantısı düzenleyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Muharrem İnce açıklama yapacak.
CHP'li Muharrem İnce açıklama yapacak.

CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Muharrem İnce'nin partiden adım adım ayrılığa koşması, CHP'de hareketliliği artırdı. Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen İnce, geçtiğimiz gün Ankara'ya geldi. Muharem İnce saat 10.30'da Çukurambar'da bulunan Holiday İnn Oteli'nde basın toplantısı gerçekleştirecek.

TUVALET YANINA OTURTULDU

  • CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iki kurultayda rakip olan Muharrem İnce, 24 Haziran 2018'deki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oldu. Önümüzdeki seçimlerde de cumhurbaşkanı adayı olma niyetini daha önce açıklayan İnce'nin, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda en arka sıralarda oturtulmasının bardağı taşıran son damla olduğu ileri sürülmüştü.

Yeni parti hazırlığındaki Muharrem İnce Ankara'ya hareket etti: Perşembeye kadar bekleyin
GÜNDEM
Yeni parti hazırlığındaki Muharrem İnce Ankara'ya hareket etti: Perşembeye kadar bekleyin

Muharrem İnce'nin, basın toplantısında özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan tartışmalar ve o gece CHP'de neler olduğunu belgelerle gündeme getireceği belirtiliyor.

CHP'de uzun yıllar siyaset yapan Sayan: İnce Kılıçdaroğlu'ndan çok oy alır
GÜNDEM
CHP'de uzun yıllar siyaset yapan Sayan: İnce Kılıçdaroğlu'ndan çok oy alır

"Beni tuvaletin önüne attılar" dediği iddia edilen İnce Twitter hesabından, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" ifadelerini kullandı.


Parti kuracağı iddia edilen İnce tarih verdi: Kim hain, kim bölücü görecekler
GÜNDEM
Parti kuracağı iddia edilen İnce tarih verdi: Kim hain, kim bölücü görecekler

CHP'li Muharrem İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım
OYNAT 00:39
CHP'li Muharrem İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım
Yeni parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP'li Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere Yalova'daki evinden yola çıktı. İnce, 'Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım' dedi.

Can Ataklı'dan flaş çıkış: Muharrem İnce CHP'den daha fazla oy alır
OYNAT 01:50
Can Ataklı'dan flaş çıkış: Muharrem İnce CHP'den daha fazla oy alır
TELE-1'de sunuculuk yapan gazeteci Can Ataklı, Muharrem İnce'nin parti kurması halinde CHP'den daha fazla oy alacağını söyledi.

Karayalçın'dan İnce'ye salvo: Yaptığı şantaj
OYNAT 00:47
Karayalçın'dan İnce'ye salvo: Yaptığı şantaj
CHP eski İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, genel merkezde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmüştü. Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın sorularını yanıtlayan Karayalçın, İnce'ye yönelik sert ifadeler kullanarak 'Partiye şantaj yapıyor' dedi.


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