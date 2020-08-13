Muharrem İnce hareketin adını açıkladı: Bin Günde Memleket Hareketi

CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Muharrem İnce'nin partiden adım adım ayrılığa koşması, CHP'de hareketliliği artırdı. Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen İnce, geçtiğimiz gün Ankara'ya geldi. Muharrem İnce basın açıklaması yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Herkes konuştu, bilen de konuştu bilmeyen de konuştu şimdi Muharrem İnce konuşacak.

#CANLI Muharrem İnce açıklama yapıyor. https://t.co/kuBLgZ8ZEv — Yeni Şafak (@yenisafak) August 13, 2020

Bugün kurultayda genel başkan kimseyi dinlememiştir, kendisi konuşup çekip gitmiştir. Kurultayın seçmediği parti meclisi üyesini 2 satırlık yazıyla siz seçmezseniz seçmeyin ben ona görevi veririm diyen bir genel başkanımız var artık.

Ben ayrılsam da CHP'yi kurtarmak için ayrılırım.

Hareketin Adı: Bin Günde Memleket Hareketi

4 Eylül'de Memleket Hareketi'ni başlatacağız. Size yakında tanıtacağımız arkadaşlarımla birlikte yollara düşeceğiz. Allah yardımcımız olsun.

Muharrem İnce, ikinci açıklamasını da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yapacağını kaydetti.

GÜNDEM Muharrem İnce: Seçimlerde 4 milyon oy sahipsiz bırakıldı





TUVALET YANINA OTURTULDU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iki kurultayda rakip olan Muharrem İnce, 24 Haziran 2018'deki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oldu. Önümüzdeki seçimlerde de cumhurbaşkanı adayı olma niyetini daha önce açıklayan İnce'nin, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda en arka sıralarda oturtulmasının bardağı taşıran son damla olduğu ileri sürülmüştü.

GÜNDEM Yeni parti hazırlığındaki Muharrem İnce Ankara'ya hareket etti: Perşembeye kadar bekleyin

Muharrem İnce'nin, basın toplantısında özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan tartışmalar ve o gece CHP'de neler olduğunu belgelerle gündeme getireceği belirtiliyor.

GÜNDEM CHP'de uzun yıllar siyaset yapan Sayan: İnce Kılıçdaroğlu'ndan çok oy alır

"Beni tuvaletin önüne attılar" dediği iddia edilen İnce Twitter hesabından, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" ifadelerini kullandı.

REKLAM





GÜNDEM Parti kuracağı iddia edilen İnce tarih verdi: Kim hain, kim bölücü görecekler



