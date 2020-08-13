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Gündem Muharrem İnce hareketin adını açıkladı Bin Günde Memleket Hareketi
POLİTİKA

Muharrem İnce hareketin adını açıkladı: Bin Günde Memleket Hareketi

Yeni parti kuracağı iddiasıyla CHP içinde deprem etkisi oluşturan Muharrem İnce, Yalova'nın Elmalık köyünden Ankara'ya geldi. Başkentte çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, bugün ilan ettiği, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni, 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'tan başlatacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Muharrem İnce açıklama yaptı.
CHP'li Muharrem İnce açıklama yaptı.

CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Muharrem İnce'nin partiden adım adım ayrılığa koşması, CHP'de hareketliliği artırdı. Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen İnce, geçtiğimiz gün Ankara'ya geldi. Muharrem İnce basın açıklaması yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Herkes konuştu, bilen de konuştu bilmeyen de konuştu şimdi Muharrem İnce konuşacak.

Bugün kurultayda genel başkan kimseyi dinlememiştir, kendisi konuşup çekip gitmiştir. Kurultayın seçmediği parti meclisi üyesini 2 satırlık yazıyla siz seçmezseniz seçmeyin ben ona görevi veririm diyen bir genel başkanımız var artık.

Ben ayrılsam da CHP'yi kurtarmak için ayrılırım.

Hareketin Adı: Bin Günde Memleket Hareketi

4 Eylül'de Memleket Hareketi'ni başlatacağız. Size yakında tanıtacağımız arkadaşlarımla birlikte yollara düşeceğiz. Allah yardımcımız olsun.

Muharrem İnce, ikinci açıklamasını da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yapacağını kaydetti.


Muharrem İnce: Seçimlerde 4 milyon oy sahipsiz bırakıldı
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Muharrem İnce: Seçimlerde 4 milyon oy sahipsiz bırakıldı

CHP'li Muharrem İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım
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CHP'li Muharrem İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım
Yeni parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP'li Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere Yalova'daki evinden yola çıktı. İnce, 'Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım' dedi.


TUVALET YANINA OTURTULDU

  • CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iki kurultayda rakip olan Muharrem İnce, 24 Haziran 2018'deki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oldu. Önümüzdeki seçimlerde de cumhurbaşkanı adayı olma niyetini daha önce açıklayan İnce'nin, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda en arka sıralarda oturtulmasının bardağı taşıran son damla olduğu ileri sürülmüştü.

Yeni parti hazırlığındaki Muharrem İnce Ankara'ya hareket etti: Perşembeye kadar bekleyin
GÜNDEM
Yeni parti hazırlığındaki Muharrem İnce Ankara'ya hareket etti: Perşembeye kadar bekleyin

Muharrem İnce'nin, basın toplantısında özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan tartışmalar ve o gece CHP'de neler olduğunu belgelerle gündeme getireceği belirtiliyor.

CHP'de uzun yıllar siyaset yapan Sayan: İnce Kılıçdaroğlu'ndan çok oy alır
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CHP'de uzun yıllar siyaset yapan Sayan: İnce Kılıçdaroğlu'ndan çok oy alır

"Beni tuvaletin önüne attılar" dediği iddia edilen İnce Twitter hesabından, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" ifadelerini kullandı.


Parti kuracağı iddia edilen İnce tarih verdi: Kim hain, kim bölücü görecekler
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Parti kuracağı iddia edilen İnce tarih verdi: Kim hain, kim bölücü görecekler

Can Ataklı'dan flaş çıkış: Muharrem İnce CHP'den daha fazla oy alır
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Can Ataklı'dan flaş çıkış: Muharrem İnce CHP'den daha fazla oy alır
TELE-1'de sunuculuk yapan gazeteci Can Ataklı, Muharrem İnce'nin parti kurması halinde CHP'den daha fazla oy alacağını söyledi.

Karayalçın'dan İnce'ye salvo: Yaptığı şantaj
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Karayalçın'dan İnce'ye salvo: Yaptığı şantaj
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