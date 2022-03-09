Gündem Gözler Türkiyede yapılacak Rusya-Ukrayna zirvesinde Lavrov ve Kuleba Antalyaya geldi
ANTALYA

Gözler Türkiye'de yapılacak Rusya-Ukrayna zirvesinde: Lavrov ve Kuleba Antalya'ya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya’ya geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Gözler Türkiyede yapılacak Rusya-Ukrayna zirvesinde: Lavrov ve Kuleba Antalyaya geldi
Dmitro Kuleba ve Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Lavrov'dan yaklaşık 1 saat sonra kente geldi.

Ayrı otellerde kalacak heyetler, görüşme için Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel'de buluşacak.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba, yarın 2015'te G-20 Zirvesi'nde eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı salonda üçlü toplantı gerçekleştirecek.

Otellerdeki önlemler artırıldı

Her türlü teknolojik donanımın yer aldığı G20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılara sahip.

Zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip edecek.

Otelin çevresinde geniş güvenlik önlem alındı, dron için ise sinyal kesiciler yerleştirildi.

Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı otelin villasında da önemli önlemler alındı. Camları kurşun geçirmez ve demir parmaklıkla çevrili villa 3 katlı ve 4 bin metrekarelik bir alana sahip.

Ukrayna heyeti ise yine Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı farklı bir otelde konaklayacak.

İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor
DÜNYA
İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

ABD'nin gönderdiği Patriot'lar Polonya'da
DÜNYA
ABD'nin gönderdiği Patriot'lar Polonya'da

NATO'dan Putin'e çağrı: Askerlerini geri çek
DÜNYA
NATO'dan Putin'e çağrı: Askerlerini geri çek

Almanya Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti: Başka ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz
DÜNYA
Almanya Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti: Başka ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz

Rusya bu kez çocuk hastanesini hedef aldı
DÜNYA
Rusya bu kez çocuk hastanesini hedef aldı

Lavrov ve Kuleba Antalyada

Lavrov ve Kuleba Antalya'da

​Gözler Türkiye'de yapılacak Rusya-Ukrayna zirvesinde.
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

Beklenen yağışın ardından duyurular art arda geldi.
EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu: EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli mevkidaşıyla görüştü.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Rusya'dan yola çıktı.

Domuzdan kalp nakli yapılan hastadan kötü haber.

​Kiev'de günler sonra siren sesleri yerini müziğe bıraktı.

​Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.