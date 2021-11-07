Gözler yarınki Kabine toplantısında: Asgari ücret zammı masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Pazartesi günü (yarın) Kabine toplantısına liderlik edecek. Kabine, iki haftalık aranın ardından terörle mücadele, ekonomideki gelişmeler, ve koronavirüs tedbirleri gibi önemli gündem başlıklarıyla toplanacak.

F-35 görüşmeleri görüşülecek

Toplantıda, son dönemde güvenlik güçleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masada olacak. Son olarak Roma'da ABD Başkanı Joe Biden ile özel bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan'ın, Kabineyi bu görüşme hakkında da bilgilendirmesi bekleniyor.

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F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin yeni dönemde atacağı adımlar başta olmak üzere olası bir Suriye harekatı da Kabinenin gündeminde yer alacak.

Bakan Koca sunum yapacak

Son dakikada Glasgow'da düzenlenen İklim Zirvesine katılmaktan vazgeçen Erdoğan'a ise ilgili bakanlar zirvenin sonuçlarını bildirecek. Tüm bunların yanı sıra koronavirüs ile mücadele de konuşulacak konular arasında.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabineye yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.

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