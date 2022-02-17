Gübre fiyatlarındaki indirimler üretim maliyetlerini düşürecek.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin ürettiği CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30'a varan indirimler açıkladığını anımsattı.

Daha önce de üre gübresi ve 20.20 taban gübresine indirim yapıldığına işaret eden Ünal, "Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ocakta aylık bazda yüzde 14,83 ve yıllık bazda yüzde 52 artarak ne yazık ki istemediğimiz bir şekilde rekor kırmıştı. Tam da bu dönemde üst üste gelen bu indirimler piyasaya tam olarak yansırsa ki devlet eliyle yapıldığı için yansıyacaktır, çiftçilerimize bir nebze olsun rahatlama sağlayacak." diye konuştu.

Ünal, Ekim-Kasım 2021 döneminde buğday ve arpa ekili alanların birçoğunda yüksek gübre fiyatları nedeniyle birçok üreticinin yeterli miktarda gübre kullanamadığına dikkati çekerek, bunun etkisinin verimde görüleceğini söyledi.

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Meyve ve sebze üretim sezonu yaklaşırken ve baharlık ekilen ürünlerin ekim-dikim zamanı gelirken bu indirimlerin etkisinin bir miktar hissedileceğini vurgulayan Ünal, ekinlerde üst gübre olarak kullanılacak CAN gübresinin kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde adeta can suyu olacağını anlattı.

Ünal, söz konusu bütün gübrelerin tahıllar, baklagiller, meyve ve sebzelerde kullanılan vazgeçilmez besin maddeleri olup, tarımsal girdilerin ana kaynağını oluşturduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gübre fiyatlarında meydana gelecek her düşüş üretim maliyetlerini aşağıya çekecek, dolayısıyla satış fiyatlarında da müspet bir rahatlama yaratacaktır. Ürünlerdeki fiyat düşüşlerinin piyasaya doğrudan yansıması, hem üretici hem de tüketicinin korunması için devletimizin bir dizi önlem alması gerekmektedir. Ürün fiyatlanırken meydana gelen bütün kalemlerde artış olmuştur. Bunu topyekun bir sistematik halinde denetim mekanizmasıyla beraber indirimler silsilesi haline getirebilirsek mutfaklardaki yangın eminim ki sönecektir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çiftçinin üzerinde yük olarak en büyük maliyet kalemlerinden biri olan gübre fiyatlarında yapmış olduğu indirim nedeniyle tekrar teşekkür ediyoruz."

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Gübreler rekolte artışında etkili

İlkbahar sezonunda ağırlıklı olarak azot içeren üre, CAN, amonyum sülfat gübreleri kullanılıyor. Azotlu gübreler buğday, arpa, mısır, pamuk ve ayçiçeği gibi tarımsal ürünlerin sağlıklı gelişimi için gerekiyor. Azotlu gübreleme, çiftçilerin bol verimli ve üstün kaliteli ürün hasadı ile tarımsal üretimden beklediği geliri elde etmesi, ülkenin de stratejik tarımsal ürünlerde hedeflenen rekoltelere ulaşarak, bu ürünlerde ithalata ihtiyaç duymaması bakımından önem taşıyor.

Türkiye'de en fazla tüketilen kompoze gübre olan 20.20.0 ise mısır, pamuk, ayçiçeği, çeltik ekimleriyle nisan ve mayıs aylarında kullanılıyor.

FOTOĞRAF 10 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşa ardı ardına birçok müjde veren Erdoğan'ın bir müjdesi de çiftçilere oldu. Çiftçileri ilgilendiren önemli başlıklar şu şekilde: Gübre indirimi, pancar alım fiyatı, prim desteği, üreticiye mart alacak ödemesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: \"Bilindiği gibi tarım kredi kooperatiflerinin satış merkezlerinde çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirimler yaptık. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetini düşürmek amacıyla karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar üreticimizin marttaki alacaklarını cuma hesaplarına yatırıyoruz. 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım fiyatını hasattan önce açıklayacağımızı hatırlatmak istiyorum.\" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye art arda müjdeler Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.45'te başlayıp yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın vatandaşa ardı ardına verdiği müjdelerden biri de çiftçileri ilgilendiriyor. Gübre, hayvan yemi ve pancar fiyatlarını kapsayan açıklamalar sonrası çiftçilerin gözü indirim haberlerine çevrildi. Peki gübre, hayvan yemi, pancar fiyatlarına ne kadar indirim uygulanacak? Üreticinin alacakları ne zaman hesaplara yatacak? Ton başına ne kadar prim desteği ödenecek? İşte tüm detaylar...

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