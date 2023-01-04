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ANKARA

Gümrük Muhafaza ekipleri Suriye sınırında 51 parça tarihi eser ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen bir araçta Mezopotamya uygarlığına ait olduğu değerlendirilen 51 parça tarihi eser ele geçirildi.

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Haber Merkezi AA
Gümrük Muhafaza ekipleri Suriye sınırında 51 parça tarihi eser ele geçirdi
Kemikten yapılmış eserlerin, Mezopotamya uygarlığına ait orijinal kültür varlığı olduğu belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınıra gelen bir araç, gümrük kontrolleri esnasında dikkati çekti.

Aracın direksiyonu ile ön camı arasında üzeri kumaşla örtülü bölümde yapılan kontrolde, örtü altına gizlenmiş çeşitli insan ve hayvan figürleri görüldü.

DHA

Söz konusu figürler, Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser olabileceği şüphesiyle incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğüne gönderildi.

DHA

Arkeologlar tarafından yapılan analizlerde, 51 figürün Mezopotamya kökenli olduğu, fildişi ve hayvan kemikleri kullanılarak yapıldığı, mobilya veya benzeri bir kullanım eşyasını süslemek amacıyla üretilmiş orijinal kültür varlıkları olduğu belirlendi.

DHA

Milattan önce 2750-2250 yıllarını kapsayan dönemin ürünü olduğu düşünülen kemik figürlerinin, Ur kral mezarlarında bulunan ve British, Bağdat, Louvre, Şikago Üniversitesi, Suriye Deyr-ez-Zor müzeleri gibi yerlerde sergilenen figürlerle benzerlik gösterdiği tespit edildi.

Arkeologlar tarafından orijinallik tespiti yapılan tarihi eserler koruma altına alındı.

Olayla ilgili Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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