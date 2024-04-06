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Gündoğdu yeniden Yargıtay Başsavcı Vekili

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne yeniden Yargıtay Üyesi Rıdvan Gündoğdu seçildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 6/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:38 - 6/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Rıdvan Gündoğdu
Rıdvan Gündoğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Üyesi Rıdvan Gündoğdu seçildi. 1968 Isparta Keçiborlu doğumlu olan Gündoğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Isparta hakim adayı olarak mesleğe başlayan Gündoğdu, sırasıyla Van Özalp, Konya Tuzlukçu, Aydın Köşk, Antalya Kemer, İzmir Urla, İstanbul Kadıköy ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerinde bulundu. Aralık 2014’te Yargıtay Üyeliğine seçilen Gündoğdu, Yargıtay 20. Ceza Dairesi üyesi olarak görevini sürdürürken ilk olarak Nisan 2020’de Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştı.





#Yargıtay
#Seçim
#Rıdvan Gündoğdu
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