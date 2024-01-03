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Güney Afrika'nın İsrail hamlesi sonrası Türkiye'den açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin soykırım suçu kapsamında İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

19:02 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:32 - 3/01/2024 Çarşamba
DHA
İşgalci İsrail güçleri dünyanın gözü önünde Filistinlileri öldürmeye devam ediyor.
İşgalci İsrail güçleri dünyanın gözü önünde Filistinlileri öldürmeye devam ediyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin olarak, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in 3 aya yakın süredir Gazze'de büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 22 bini aşkın Filistinli sivili katletmesinin hiçbir şekilde cezasız kalmaması ve bunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir"
ifadelerini kullandı. 
Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını temenni ettiklerini belirten Keçeli, "
Keza, yapılan bu başvuru uyarınca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren bir geçici tedbir kararı alması beklenmektedir. Türkiye bu kararın uygulanmasının da takipçisi olacaktır"
diye konuştu.





#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#Soykırım
1 saat önce
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