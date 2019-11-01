Günlerdir beklenen sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Meteorolojinin uyardığı İstanbul'da sağanak kendini gösterdi.

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Şırnak ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların dün akşamdan itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya'nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, bu sabah saatlerinden itibaren ise İskenderun Körfezi'nde kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli olarak Cuma gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli esmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



BURSA VALİLİĞİNDEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bursa Valiliği, dün akşam sahil kesimi başta olmak üzere kentte kuvvetli rüzgarın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın özellikle Bursa'nın sahil kesimleri başta olmak üzere; dün akşam (31 Ekim) saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 (50-75 Km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiği ve fırtınanın Cuma gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususu,kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verildi.