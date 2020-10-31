Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den İzmir depreminden dolayı Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı mesajını iletti.Zurabişvili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Türkiye'de çok cana mal olan depremden dolayı çok üzgünüm. Gürcistan bu zor anlarda Türk halkının yanında. En içten taziyelerimi sunarım.' GÜNDEM Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı GÜNDEM İzmir depreminin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geldi