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POLİTİKA

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den İzmir depreminden dolayı Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı mesajını iletti.

Haber Merkezi AA
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı mesajını iletti.

Zurabişvili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de çok cana mal olan depremden dolayı çok üzgünüm. Gürcistan bu zor anlarda Türk halkının yanında. En içten taziyelerimi sunarım."

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