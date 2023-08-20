Gürsel Tekin'den 'CHP tek başına seçim kazanamaz' diyen Ali Babacan'a sert sözler: Yazıklar olsun

"CHP'nin kendi başına seçim kazanması mümkün mü" diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki CHP'li Gürsel Tekin'den geldi.
CHP 27. Dönem Milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü TV yayınında Babacan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.
CHP'li Tekin: Yazıklar olsun emekçilerimiz sokakta sizler için çalıştı
"Sayın genel başkanımız seçimden hemen sonra bütün saldırılara, eleştirilere, hakaretlere rağmen bir tek siyasi partiyi tartıştırmadı. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. " diyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: