Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı Aracından çıkanlar şoke etti
ÇORUM

Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı: Aracından çıkanlar şoke etti

Çorum’da hastane acil servisinde nöbetçi polis memuru Mustafa T, gürültü yapmamaları yönünde uyardığı Musa C.'nin (22) tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Otomobille kaçan saldırgan ve yanındaki arkadaşı H.G. (16) yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde 1 tabanca, bıçak ve satır ele geçirildi. Alkollü oldukları öne sürülen 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'nde yaşandı. İddiaya göre polis memuru Mustafa T. gürültü çıkaran Musa C.'yi uyardı. Musa C., üzerine yürüdüğü polis memurunu yumruk atıp, tekmeledi. Saldırgan, yanındaki arkadaşı H.G. ile hastaneden çıkıp, otomobiliyle kaçtı.

Eve kurşun yağdıran saldırgan polisleri tehdit etti: Sizi Doğu’ya sürdürürüm
GÜNDEM
Eve kurşun yağdıran saldırgan polisleri tehdit etti: Sizi Doğu’ya sürdürürüm

Maskesiz yakalandı hırsını polisten çıkardı: Önce saldırdı sonra çığlık atarak kaçmaya başladı
GÜNDEM
Maskesiz yakalandı hırsını polisten çıkardı: Önce saldırdı sonra çığlık atarak kaçmaya başladı

Alkol kullanmışlar

Polis memurunun telsiz anonsu ile bilgi vermesi üzerine harekete geçen ekipler, kaçan şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin otomobilinde 1 tabanca, bıçak ve satır ele geçirildi. Alkollü oldukları öne sürülen 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

İzmir’de polise tekmeli saldırı
GÜNDEM
İzmir’de polise tekmeli saldırı

Kahramanmaraş’ta operasyona giden polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu
GÜNDEM
Kahramanmaraş’ta operasyona giden polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu
Abone Ol Google News
Canınız çeksin

'Canınız çeksin'

​Emniyet harekete geçti: Villada parti yaptılar, bir de paylaştılar.
Babalarını boğup mağaraya gömdüler

Babalarını boğup mağaraya gömdüler

"Sen bizim paralarımızı başka kadınlar ile yiyorsun."
Erdoğan: Bu ülkede diktatörlük olacak,sen de böyle konuşabileceksin öyle mi?

Erdoğan: Bu ülkede diktatörlük olacak,sen de böyle konuşabileceksin öyle mi?
Tarihi karar

Tarihi karar

​Kulüpler bu haftaki maçlarda yayıncı kuruluşu protesto edecek.

Cumhurbaşkanı duyurmuştu

Cumhurbaşkanı duyurmuştu

​Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi.
Okullar için <br>tarih belli oldu

Okullar için
tarih belli oldu

​MEB'den uzaktan eğitim, sınavlar ve yarıyıl takvimine yönelik açıklama.

Gelecek<br>nesillere miras

Gelecek
nesillere miras

​Albayrak Grubu tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye etti.
Dijital sergiye<br>ilgi büyük

Dijital sergiye
ilgi büyük

'Kazasker Mustafa İzzet Efendi' hat eserleri beğeni topluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.