Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı: Aracından çıkanlar şoke etti

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İYİ Parti Kurucu Üyesi Yücel’den muhalefete S-400 eleştirisi: Laf olsun diye konuşmayın

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, Türkiye'nin S-400 alımını eleştiren muhalefet partisi mensuplarına tepki gösterdi. Yücel, "S-400’ler sanki havai fişek ya da maytap. Bizim envanterimize girmiş mi? İhtiyaç duyulursa kullanılır mı? Elbette kullanılır. Ahmakça olaya yaklaşanların hali ibretlik. Muhalefet 'Laf olsun torba dolsun' tarzını bıraksın artık" dedi.