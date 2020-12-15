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İSTANBUL

Eve kurşun yağdıran saldırgan polisleri tehdit etti: Sizi Doğu’ya sürdürürüm

Sultanbeyli’de gece saatlerinde bir evi hedef alan silahlı saldırgan ve arkadaşı, kurşunların yağdığı eve çok yakın bir noktada otomobilin içerisinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın polislere tehditler savurarak, “Çoğunuzu Doğu’ya sürdüreceğim” demesi dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Eve kurşun yağdırdı, polisleri tehdit etti.
Eve kurşun yağdırdı, polisleri tehdit etti.

Gece saatlerinde üç katlı bir apartmanın birinci katı kurşunların hedefi oldu, olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Bu sırada silah sesinin hemen ardından sokaktan çıktığı söylenen otomobile yönelen ekipler içerisindeki iki kişiyi gözaltına almak istedi.

O sırada silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen Bünyamin S. isimli vatandaş uzun süre polis ekiplerine direndi. “Fiziksel müdahalede bulunulmasın” diyen alkollü kişiyi polis ekipleri ikna yoluyla gözaltına almaya çalıştı.

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“Siz benim yuvamı yıktınız ya Allah da sizin yuvanızı yıksın”

Polislerin arasında en rütbeli kişinin kim olduğunu soran Bünyamin S. karakola kendi aracıyla gelmek istedi. Uzun süre dil döken bir polise, “Devlete canım feda” diyen Bünyamin S. polisten “Gel, devletimizin arabasıyla gidelim” yanıtını aldı.

  • Telefonla sürekli birilerini arayacağını söyleyen ve sık sık telefonla konuşan alkollü şahıs polis aracına bineceği sırada polis ekiplerine, “Çoğunuzu Doğu’ya sürmezsem namussuzum” diyerek tehditler yağdırdı. Yuvasının yıkıldığını iddia eden ve gözaltına alınmakta zorluk çıkartan Bünyamin S. görevli polislere “Siz benim yuvamı yıktınız ya Allah da sizin yuvanızı yıksın” diyerek beddua etti.

İHA
Sultanbeyli’de gece saatlerinde bir evi hedef alan silahlı saldırgan ve arkadaşı, kurşunların yağdığı eve çok yakın bir noktada otomobilin içerisinde gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin uzun süre dil döktüğü Bünyamin S. isimler sayarak onları çağıracağını söyledi. Görevli komiserin “Gidelim de çağır” demesi üzerine alkollü şahıs, “Bana yardımcı olur musunuz?” diye sordu bunun üzerine polis ekiplerinden aracın arkasına değil ön kısmına oturmak istediğini söyleyen Bünyamin S. polis aracının arka koltuğuna oturtuldu ve karakola götürüldü.

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Polise zorluk çıkartan alkollü şahsa komiser: Bir sus da işimizi yapalım

  • Görevli polis ekiplerine uzun süre direnen ve polis aracına binmeyeceğini söyleyen Bünyamin S. ile konuşan komiser, “Bir sus işimizi yapalım lütfen” dedikten sonra silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen alkollü şahıs olayı görüntüleyen basın mensubu için “Şu kameraman arkadaş beni tacizde bulunuyor” deyince polis, “Sen de her şeyden rahatsızsın” diyerek karşılık verdi.

Kurşunların hedefi olan dairede yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken olay yeri inceleme ekipleri çevredeki tüm delilleri topladı. Yedi kovanın bulunduğu olay yerinde ikametgaha yönelik silahlı saldırının tüm yönleri ekiplerin çalışmasının ardından tespit edilecek. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini en üst seviyede tuttuğu da gözlerden kaçmazken silah seslerinin yankılandığı mahallede bir vatandaş, “Silah sesleri duydum ondan sonra bu tarafta bir sesler olunca çıktım baktım polis abiler gelmiş” İfadelerini kullandı.

Alkol testini reddedip polise hakaret edince gözaltına alındı
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı’nda yaptığı denetimler sırasında saat 03.30 sıralarında 06 BIN 196 plakalı otomobili durdurdu.
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Polis ekipleri sürücü Fuat Süvari’ye izin belgesi sordu. Ancak Süvari izin belgesi olmadığını ve hastaneye gittiğini sordu.
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Bunun üzerine polis, alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreye üflemeyi reddeden Süvari, Alkollü olarak trafiğe çıkmanın suç olduğunu biliyorum, alkolmetreye de 1 saattir üflüyorum” dedi.
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Kendisine alkol testi yapmak isteyen polis memuruyla aynı sokakta oturduğunu ve husumetli olduğunu iddia eden Süvari, aracının çekiciyle otoparka çekilmesini de engellemeye çalıştı.
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Süvari, olay yerine eşi F.S.’yi çağırdı. Otomobilin çiftin kızının üstüne olduğu, sahibine teslim edilebileceği söylenmesi üzerine çift bir süre polis ekipleriyle tartıştı.
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Otomobili çekiciye yüklemeye çalışan polis ekiplerine direnip, hakaret ettiği öne sürülen Fuat Süvari, gözaltına alındı.
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Fuat Süvari’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, maske ve açık alanda sigara içme yasağına uymamaktan, alkolmetreyi üflememekten toplam 10 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken, Fuat Süvari ise Çekirge Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
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Alkol testini reddedip polise hakaret edince gözaltına alındı
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü Fuat Süvari alkol testini reddederken, aracının otoparka çekilmesine ise direnip polise hakaret edince gözaltına alındı.

Maskesiz polise yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'den itibaren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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Kısıtlama kapsamında polis, İstanbul'un çeşitli noktalarında denetimler yaptı. Beşiktaş'ta farklı noktalarda denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olan sürücü ve yayaları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.
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Beşiktaş'ta araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde durdurulan taksi şoförünün izin belgesi kontrol edildi.
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Takside yolculuk yapan ve maske takmayan 2 turist denetimde polise yakalandı.
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Maskeleriniz nerede? sorusuna, Bagajda diyerek cevap veren turistleri araçtan indiren polis ekipleri, 2 gence maske verdi. Pasaport kontrolleri de yapılan turistlere, taksi içinde maskesiz seyahat yaptıkları için para cezası kesildi. Turistlerden birinin kesilen cezayı gülerek karşılaması gözlerden kaçmadı.
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Yine Beşiktaş'ta farklı bir noktada yapılan denetimlerde ise durdurulan bir taksinin şoförünün belgeleri kontrol edildi. Daha sonra araçtaki yolcunun kimliğini isteyen polis, genç kızın 18 yaşının altında olduğunu tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç kıza da para cezası kesildi. Denetimler gece boyunca devam etti.
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Maskesiz polise yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı
İstanbul Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından polis tarafından yapılan denetimlere maskesiz olarak taksiye binen iki turist de takıldı. Turistlere taksiye maskesiz bindikleri gerekçesi ile ceza kesilirken, turistlerden birinin ise kesilen cezaya gülere karşılık vermesi dikkatlerden kaçmadı.

'Kapa çeneni' diye bağırdı: Turist kadın polise skandal sözler üzerine gözaltına alındı
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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından İstiklal Caddesi’nde maske ve sigara denetimi yaptı.
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Denetlemelerde maske takmayan ve sigara içen 40’ı aşkın kişiye ceza kesildi. Polis, iki yabancı kadın turiste de maske takmadıkları için ceza kesileceğini söyledi.
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Fas uyruklu Hollanda vatandaşı oldukları öğrenilen iki kadın turist, o sırada kendilerini görüntüleyen basın mensubunu fark etti. Kadınlardan biri kamerayı işaret ederek, görüntü vermek istemediklerini söyledi.
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Bunun üzerine devreye giren bir polis, görüntü alan kişinin gazeteci olduğunu ve çekim yapabileceğini belirtti. Ancak kadınlar polisle tartışmaya başladı. Telefonu çıkaran kadın turist kendilerine açıklama yapmaya çalışan polisi gizlice görüntülemeye başlayınca, polis müdahale ederek telefonunu aldı. Kadın turistin polise İngilizce “O beni çekebiliyorsa ben de seni çekebilirim, kapa çeneni” demesi üzerine polis iki kadını gözaltına alarak karakola götürdü.
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Öte yandan, yapılan tüm uyarılara ve kısıtlamaya rağmen caddede maske takmayan ve sigara içen çok sayıda kişinin olduğu görüldü. Çenelerinin altındaki maskeleri kendilerini görüntüleyen kameraları fark edince takan bazı turistlerin pişkin bir şekilde gülmesi de bu kadarına pes dedirtti.
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'Kapa çeneni' diye bağırdı: Turist kadın polise skandal sözler üzerine gözaltına alındı
İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde yapılan maske ve sigara denetimi sırasında ceza yazılan iki kadın turist ve polis arasında tartışma çıktı. Polise İngilizce 'Kapa çeneni' diyen kadın turist gözaltına alındı.

Maske cezası kesilen vatandaştan polise tepki: Cezayı yazdın rahatladın iyi oldu
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Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde maske ve sigara denetimi yapıldı.
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Caddenin belirli noktalarında denetim yapan ekipler, sigara içen, yürür şekilde yiyecek tüketen ve maske takmayanlara idari para cezası uyguladı.
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Maskesini kurallara uygun olarak takmayan Harun Ö. isimli vatandaş polis ekipleri tarafından durduruldu. Kurallara uymadığı için ceza kesileceği söylenen Harun Ö. ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı.
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Kesilen cezaya tepki gösteren Harun Ö., denetim yapan polis memuruna ısrarla, ‘Sen hiç maskeni indirmiyor musun?” diye sordu. Polis memurunun yemek yemek dışında maskesini indirmediğini söylemesi üzerine Harun Ö., ‘Sen hiç indirmiyorsan ben senin önünde eğilerek saygı duyayım. Akşama kadar hiç indirmiyor musun? Yemek haricinde de mi indirmiyorsun? O zaman sen çok dürüst bir adamsın. Cezayı yazdın rahatladın, iyi oldu” dedi.
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Harun Ö.’nün tepkilerine karşı soğukkanlılığını koruyarak açıklama yapmaya çalışan ekipler, ceza makbuzunu teslim ederek vatandaşı gönderdi.
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Maske cezası kesilen vatandaştan polise tepki: Cezayı yazdın rahatladın iyi oldu
Bolu'da, polis ekiplerinin koronavirüs denetimlerinde maskesini kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle ceza kesilen vatandaş ile polis arasında tartışma yaşandı. Ceza kesilen vatandaş polise ısrarla 'Sen hiç maskeni indirmiyor musun?' Cezayı yazdın rahatladın, iyi oldu" dedi.

Kafa kafaya çarpışan araçtan yaralı kurtuldu polise ricada bulundu: Anneannem duyarsa kalp krizi geçirir
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Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Batıkan Y. kontrolündeki 06 NY 302 plakalı Mercedes marka otomobil, Kızılay istikametinde ilerlerken Harun Ö. kontrolündeki 34 SG 8960 plakalı Fiat marka araç ile kafa kafaya çarpıştı.
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Kazanın şiddetiyle Batıkan Y. kontrolündeki 06 NY 302 plakalı otomobilde bulunan sürücü ile Burcu Ö., Damlanur G., Tuğberk Y., ve 34 SG 8960 plakalı aracın sürücüsü Harun Ö. kabin içerisinde sıkışarak yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
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Öte yandan Batıkan Y.’nin kullandığı otomobilde bulunan ve kazanın şiddetiyle şoka giren yaralı yolculardan birisi polis ekiplerine, “Aileme haber vermeyin ananem duysa kalp krizi geçirir” dedi.
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Araçlarda yapılan incelemede ise Batıkan Y.’nin kullandığı 06 NY 302 plakalı otomobilde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti.
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Ayrıca, kazaya karışan 34 SG 8960 plakalı aracın sürücüsü Harun Ö. ise araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, kazanın şiddetiyle ağır yaralanan ve olay yerinde kalbi duran Harun Ö.’ye dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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Kafa kafaya çarpışan araçtan yaralı kurtuldu polise ricada bulundu: Anneannem duyarsa kalp krizi geçirir
Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan birinde yer alan alkol şişeleri dikkat çekerken yaralılardan biri ise polise ailesine haber verilmemesi yönünde ricada bulunarak “Anneannem duyarsa kalp krizi geçirir'' dedi.
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