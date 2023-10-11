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Guterres'ten dünya kamuoyuna Filistin çağrısı: Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmesi gerektiğini belirterek, "Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var." dedi.

19:34 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Yakıt, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Şu anda hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var." dedi.


Guterres, New York'taki BM binasında İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.


İsrail ve Gazze'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Guterres, bölge liderleriyle de yakın temasta olduğunu bildirdi.

"Çatışmanın yayılmasından kaçınmalıyız"

Guterres, "Çatışmanın yayılmasından kaçınmalıyız." diyerek, Lübnan ve İsrail arasındaki "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınırdan karşılıklı ateş açılması ve Lübnan'ın güneyinden yapılan saldırılardan endişe duyduğunu kaydetti.


Tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuz sahibi olanlara gerilimin artmasının ve yayılmasının önlenmesi çağrısı yapan Guterres, "Gazze'de tutulan tüm İsrailli rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.


Guterres, sivillerin korunması gerektiği ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiği mesajını verdi.


Halihazırda yaklaşık 220 bin Filistinlinin Gazze'deki 92 BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tesisinde barındığını aktaran Guterres, BM tesisleri, hastaneler ve okulların asla hedef alınmaması gerektiği vurgusunda bulundu.

"BM Gazze halkını desteklemek için çalışıyor"

Guterres, BM personelinin Gazze halkını desteklemek için çalıştığını belirterek "Bazı meslektaşlarımın şimdiden bunun en büyük bedelini ödemiş olmasından derin üzüntü duyuyorum." şeklinde konuştu.


"Yakıt, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Şu anda hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var." diyen Guterres, Mısır'a Refah sınır kapısından insani erişimin kolaylaştırılması ve El Ariş Havalimanı'nın insani yardıma hazır hale getirilmesi yönündeki yapıcı tutumundan ötürü teşekkür etti.


BM Genel Sekreteri sözlerini, "Kaybedecek vakit yok. Geçen her dakika önemli." diyerek tamamladı.



#Filistin
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#İnsani Erişim
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