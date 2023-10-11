Lübnan'dan İsrail'e İHA'larla sızma girişimi: Kırmızı alarm verildi

İşgalci güçler, daha sonra topçu atışlarıyla Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Dahayra beldesindeki bir cami ve bazı evleri hedef aldı. Lübnan'da Hizbullah'ı vurduğu iddia eden İsrail'in, sınıra birkaç yüz metre mesafedeki beldede vurulan "Ehl Kur'an Camisi" ve en az beş evi vurduğu gözlemlendi.