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Dünya

Lübnan'dan İsrail'e İHA'larla sızma girişimi: Kırmızı alarm verildi

İsrail ordu radyosu, Lübnan’dan İsrail topraklarına 15 insansız hava aracı (İHA) sızma girişimi gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail savaş uçaklarının bölgede uçtuğu, belirli aralıklarla kara saldırısı olduğu tahmin edilen en az dört patlamanın sesi duyuldu. Yerel kaynaklar, Lübnan sınırından İsrail'e paraşütlerle birçok kişinin de geçtiğini iddia etti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby, yaşananlara ilişkin, "İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmeleri yakından izliyoruz, endişe verici bir durum. İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmanın genişlemesini istemiyoruz." açıklamasını yaptı.

19:34 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
İsrail-Lübnan sınırında görüntülenen insansız hava araçları.

İsrail-Lübnan sınırında görüntülenen insansız hava araçları.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail Lübnan sınırlarını da vurdu

İşgalci güçler, daha sonra topçu atışlarıyla Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Dahayra beldesindeki bir cami ve bazı evleri hedef aldı. Lübnan'da Hizbullah'ı vurduğu iddia eden İsrail'in, sınıra birkaç yüz metre mesafedeki beldede vurulan "Ehl Kur'an Camisi" ve en az beş evi vurduğu gözlemlendi.

Lübnan İsrail'e İHA'larla sızdı

İsrail ordu radyosu, Lübnan’dan İsrail topraklarına 15 insansız hava aracı sızma girişimi gerçekleştirildiğini duyurdu. Yerel kaynaklar, İsrail’in top atışlarıyla karşılık verdiğini aktardı.

Paraşütlerle sınırı geçtiler

Yerel kaynaklar, Lübnan sınırından İsrail'e paraşütlerle birçok kişinin de geçtiğini iddia etti.

Uyarı sirenleri devrede

Lübnan sınırındaki bölgelerde uyarı sirenleri devreye sokuldu.

Patlama sesleri duyuldu

İsrail savaş uçaklarının bölgede uçtuğu, belirli aralıklarla kara saldırısı olduğu tahmin edilen en az 4 patlamanın sesi duyuldu.

ABD: Çatışmaların genişlemesini istemiyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby, yaşananlara ilişkin,
"İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmeleri yakından izliyoruz, endişe verici bir durum. İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmanın genişlemesini istemiyoruz."
açıklamasını yaptı.



#Lübnan
#İsrail
#İHA
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