Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Güvenlik kamerası karşısında uyuşturucu satan zehir taciri yakalandı

Güvenlik kamerası karşısında uyuşturucu satan zehir taciri yakalandı

23:453/05/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Operasyonda 5,4 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Operasyonda 5,4 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Sakarya’da güvenlik kamerası önünde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yapılan aramalarda sentetik kannabinoid ele geçirilirken, şüpheli H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da sokakta güvenlik kamerasının karşısında uyuşturucu madde satan şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince H.Ç. (28) isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.Ç.’nin E.G. (27) isimli şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Tespitin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 2 şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5,4 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden E.G. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen H.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Sakarya
#Uyuşturucu
#Zehir
#Satış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Realme C100 tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri netleşti