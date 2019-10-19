Gündem Güvenlik Uzmanı Mete Yarar AK Parti Bahçelievler teşkilatıyla buluştu
İSTANBUL

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar AK Parti Bahçelievler teşkilatıyla buluştu

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Terör Örgütleri Suriye ve Barış Pınarı’ konulu seminer programı, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Gazeteci-Yazar Mete Yarar’ın konuşmacı olarak katıldığı programda, Türkiye’nin Ortadoğu denklemindeki yeri ve önemi, Barış Pınarı Harekatı ve pek çok konu ele alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Terör Örgütleri Suriye ve Barış Pınarı’ konulu seminer programında katılımcıların asker selamı gözlerden kaçmadı.
‘Terör Örgütleri Suriye ve Barış Pınarı’ konulu seminer programında katılımcıların asker selamı gözlerden kaçmadı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt ile katılım sağladı. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Av. Ramazan Açıkgöz, Barış Pınarı Harekatı’nın Yavuz Sultan Selim Han'ın İran seferi kadar önemli olduğunu vurgulayarak “Çaldıran’da Şah İsmail'i yenen Yavuz, Şiiliğin Anadolu’ya yayılmasını engellemişti. Barış Pınarı Operasyonu da, bizim İslam dünyası ile aramıza duvar olacak, tampon bölge olacak terör devletini engelledi" şeklinde konuştu.

AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASIYOR

Türklerin tarih boyunca hiçbir zaman boyunduruk altına girmediğini ifade eden Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, şunları söyledi: “Bizler, 2000 yılı aşkındır bu coğraflarda hüküm sürdük. Son 18 yıldır dışa bağımlılığını sona erdirmiş, ekonomik ve askeri güç anlamında ayakları yere sağlam basan bir ülke konumuna geldik. Ürettiğimiz yerli ve milli silahlarımız Barış Pınarı Harekatı’na büyük katkı sağladı. Bu nedenle Türkiye artık dünyaya karşı daha rahat bir tavırla hareket edebiliyor.”

HAKLI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Terör unsurları temizleninceye kadar Türkiye'nin haklı mücadelesinin devam edeceğini vurguyan Yarar, “Türk ordusunun her neferi, kanının son damlasına kadar görevini hakkıyla yerine getirdi. Haklı mücadelesinde canı pahasına mücadele etti.

İster Avrupa, ister okyanus ötesi ister ABD, bu coğrafyalara istedikleri kadar askeri güç uygulasın, kökleri buralara ait olmadığı için bir gün çekip gideceklerdir. Bu topraklarda yaşayan herkes devletimizin ebediyen var olabilmesi için bugün içinde bulunduğumuz durumu çok iyi okumalıdır. Sadece AK Parti teşkilatları değil, toplumun her ferdi bu değerlerin farkında olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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