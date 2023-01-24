Habertürk küçük çocuğa "Annem karne hediyesi olarak et aldı" dedirten muhabir ile yolları ayırdı

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Habertürk, 'karne hediyesi olarak et alındı' yönündeki haberi yapan muhabir ile yolları ayırdı.
Habertürk, 'karne hediyesi olarak et alındı' yönündeki haberi yapan muhabir hakkında soruşturma başlatmıştı. Kurum içi yapılan soruşturma sonucunda muhabir Fatmanur Boylu'nun röportaj öncesinde küçük çocukla nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı belirlendi.
Tepki çeken görüntülerin ardından Habertürk'ün haberi yapan muhabirin işine son verdiği öğrenildi. Habertürk tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: