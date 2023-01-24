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Habertürk muhabirinin kurgusu ham görüntülerde ortaya çıktı: Annem karne hediyesi et aldı der misin?

Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu'nun "karne hediyesi olarak ailesi çocuğa et aldı" yönünde haberinin kurgu olduğu ortaya çıktı. Boylu'nun işine son verilmesinin ardından yayınlanan ham görüntülerde röportajdan önce muhabirin çocuğa, "Annem karne hediyesi et aldı der misin?" şeklinde yönlendirildiği görüldü.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
20:43 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Habertürk muhabirinin kurgusu ortaya çıktı.

Habertürk muhabirinin kurgusu ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu'nun yaptığı, 'annem karne hediyesi olarak et aldı' şeklinde sunulan haberin ham görüntüleri paylaşıldı. Habertürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hazırlanan haberin doğal akış içerisinde gerçekleşmediğini belirtmiş ve muhabir Fatmanur Boylu'nun röportaj öncesinde küçük çocukla nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığının tespit edildiğini paylaşmıştı.

Habertürk'ün yayımladığı ham görüntülerde ortaya çıkan ifadelere göre, Boylu küçük çocuğu yönlendirmek için, " Annem karne hediyesi et aldı der misin?" şeklinde konuştu. Paylaşılan ham görüntülerde, muhabir Boylu'nun gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak sunduğu haberde küçük çocuğun karnesini kadraja alarak aynı ifadeleri tekrar ettirdiği gözlemleniyor.


#Habertürk
#Karne Hediyesi
#Muhabir Fatmanur Boylu
1 saat önce
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Habertürk muhabirinin kurgusu ham görüntülerde ortaya çıktı: Annem karne hediyesi et aldı der misin?
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