Habertürk muhabirinin kurgusu ham görüntülerde ortaya çıktı: Annem karne hediyesi et aldı der misin?

Habertürk, 'karne hediyesi olarak et alındı' yönündeki haberi yapan muhabir hakkında soruşturma başlatmıştı. Yapılan soruşturma sonucunda muhabir Fatmanur Boylu'yla iş ilişkisinin kesilmesinin ardından Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, "Kendi doğal akışı içerisinde gerçekleşen bir mikrofon uzatma ve onun karşılığında verilen bir cevap gibi durmuyordu maalesef." şeklinde konuştu.