Habertürk'ten "Annem karne hediyesi olarak et aldı" haberi hakkında açıklama

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Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın.
Geçtiğimiz günlerde 'karne hediyesi olarak et alındı' şeklinde sunulan Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu'nun yaptığı haberin gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak sunulduğu tespit edilmiş ve kurum içi soruşturma sonucunda muhabirle iş ilişkisinin kesildiği açıklanmıştı. Konuya ilişkin kamuoyunu aydınlatmak adına, Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu ana haber programına katılan Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Muhalif bir haber yapıp işten atılmış bir gazeteci durumunun oluşmadığını belirten, Aydın, "Biz Türkiye'de gerçek durum neyse sokakta ona ayna tutup bir sorun varsa o soruna maddi verileriyle doğru bilgilerle ekrana yansıtmaya çalışıyoruz. Habertürk televizyonunda gerçek durumuyla haber yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Aydın sözlerine şöyle devam etti: