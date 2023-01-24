Habertürk'ten "Annem karne hediyesi olarak et aldı" haberi hakkında açıklama

Bahsi geçen haberin oluşma sürecini anlatan Aydın, "Bizim en çok dikkat ettiğimiz şey güven duygusudur. O güven duygusunu zedeleyecek, gerçek durumu başka bir şekilde gösterecek bir şey çıkmışsa bir haberin içinde bu problem olur. Biz ekibimizdeki insanlara güveniriz, doğal olarak bu süreçte böyle gelişir. Yıllardır bizimle çalışan bir arkadaşımızın yazdığı bir habere güvenmeyeceğiz de ne yapacağız. Bu haber de böyle yazılmış bir haber ve onun sonucunda editör süreçlerinden geçmiş ve doğru kabul edilmiş.

Çünkü mikrofon uzatıldığında doğal bir cevap olarak bunun verildiği kabul edilmiş ve bunu yayına vermişiz.