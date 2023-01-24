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Habertürk'ten "Annem karne hediyesi olarak et aldı" haberi hakkında açıklama

Habertürk, 'karne hediyesi olarak et alındı' yönündeki haberi yapan muhabir hakkında soruşturma başlatmıştı. Yapılan soruşturma sonucunda muhabir Fatmanur Boylu'yla iş ilişkisinin kesilmesinin ardından Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, "Kendi doğal akışı içerisinde gerçekleşen bir mikrofon uzatma ve onun karşılığında verilen bir cevap gibi durmuyordu maalesef." şeklinde konuştu.

19:06 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın.

Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın.

Geçtiğimiz günlerde 'karne hediyesi olarak et alındı' şeklinde sunulan Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu'nun yaptığı haberin gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak sunulduğu tespit edilmiş ve kurum içi soruşturma sonucunda muhabirle iş ilişkisinin kesildiği açıklanmıştı. Konuya ilişkin kamuoyunu aydınlatmak adına, Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu ana haber programına katılan Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

DOĞAL AKIŞI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞMEDİ

Aydın, yapılan haberin kurumsal hassasiyetleri bakımından ciddi bir problem taşıdığını belirttiği konuşmasında "
Kendi doğal akışı içerisinde gerçekleşen bir mikrofon uzatma ve onun karşılığında verilen bir cevap gibi durmuyordu maalesef,
biraz can sıkıcı bizim açımızdan. Yarattığı sonuçlar tabii ki habercilik ve kurumsal hassasiyetlerimiz açısından ciddi bir problem. Doğal akışı içinde gerçekleşmediğini tespit edince bu tür bir haberin yapılması sonucunda ortaya çıkacak alınması gereken kararı alıp
bu işi sonlandırmak istedik
." şeklinde konuştu.

Muhalif bir haber yapıp işten atılmış bir gazeteci durumunun oluşmadığını belirten, Aydın, "Biz Türkiye'de gerçek durum neyse sokakta ona ayna tutup bir sorun varsa o soruna maddi verileriyle doğru bilgilerle ekrana yansıtmaya çalışıyoruz. Habertürk televizyonunda gerçek durumuyla haber yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen haberin oluşma sürecini anlatan Aydın, "Bizim en çok dikkat ettiğimiz şey güven duygusudur. O güven duygusunu zedeleyecek, gerçek durumu başka bir şekilde gösterecek bir şey çıkmışsa bir haberin içinde bu problem olur. Biz ekibimizdeki insanlara güveniriz, doğal olarak bu süreçte böyle gelişir. Yıllardır bizimle çalışan bir arkadaşımızın yazdığı bir habere güvenmeyeceğiz de ne yapacağız. Bu haber de böyle yazılmış bir haber ve onun sonucunda editör süreçlerinden geçmiş ve doğru kabul edilmiş.
Çünkü mikrofon uzatıldığında doğal bir cevap olarak bunun verildiği kabul edilmiş ve bunu yayına vermişiz.
" dedi.

ARKA PLANINI İNCELEDİĞİMİZDE BÖYLE OLMADIĞINI GÖRDÜK

Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun arka planını incelediğimizde böyle olmadığını gördük.
Bir yönlendirme niteliği taşıyan bazı ifadeler olduğunu gördük.
O gün karne günüydü ve karne günü annesinin onayıyla, annesine mikrofon uzatıyor arkadaşımız. Annesinin bir karne yemeği hazırladığına dair bir ifadesi var. Muhabir arkadaşımız dönüp çocuğa böyle bir şey söylemesini istediğini biz fark ettiğimiz anda olay başka bir şeye dönüşmüş oldu.


#Habertürk
#Karne hediyesi
#Açıklama
#Mehmet Akif Ersoy
#Zülfikar Ali Aydın
2 saat önce
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Habertürk'ten "Annem karne hediyesi olarak et aldı" haberi hakkında açıklama
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