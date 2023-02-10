Hac kurası deprem felaketi nedeniyle ertelendi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) mensuplarının tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu belirtti. Devletin bütün imkanlarıyla sahada olduğunu ifade eden Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak tüm imkanlarımızla sahadayız. Müftülüklerimiz ve TDV şubelerimizle koordineli bir şekilde acil ihtiyaçları tespit ederek görevlilerimizi yönlendiriyoruz. Devlet, millet el ele yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı.