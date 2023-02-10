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Hac kurası deprem felaketi nedeniyle ertelendi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Şubat'ta yapılması planlanan hac kurasının deprem dolayısıyla ertelendiğini bildirdi.

22:50 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kâbe-i Şerif.

Kâbe-i Şerif.

Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler nedeniyle 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan 2023 yılı hac kurasının ertelendiğini belirtti. Erbaş,
"Hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."
ifadesini kullandı.

Paylaşımında millete başsağlığı dileyen Erbaş,
"Yüce Rabbimiz ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve bütün insanlığı her türlü afetten muhafaza buyursun."
ifadesine yer verdi.





#Diyanet
#Deprem
#Hac
#Ali Erbaş
19 dakika önce
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Hac kurası deprem felaketi nedeniyle ertelendi
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