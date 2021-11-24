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"Hacamat tedavisi Kovid-19 aşısının etkisini vücuttan atıyor" yalanı

Sosyal medyada bulunan aşı karşıtı kullanıcıların iddialarına göre, "Hacamat Kovid-19 aşısının etkisini vücuttan atıyor". Cildin yüzeysel bir kısmına uygulanan hacamatın, kas içerisine uygulanan aşıyı vücuttan atması pek mümkün değil.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hacamat tedavisi Kovid-19 aşısının etkisini vücuttan atıyor yalanı
Foto:Arşiv

Kovid-19 salgını tüm dünyada etkisini gösterirken koronavirüse karşı vücudun bağışıklık geliştirilmesini sağlayan Kovid-19 aşıları uygulanmaya devam ediyor.

Sosyal medyada aşıların etkilerine yönelik pek çok iddia mevcut. Aşı olunmaması gerektiğini savunan bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından atılan iddialardan biri de şu;

Hacamat nedir ?

  • Hacamat, deriden vakum yöntemi ile pis kanın alınmasıdır. Derinin en üst tabakasına uygulanır.

Kovid-19 aşısı nasıl uygulanıyor?

  • Kovid-19 aşısı, sol koldan deltoid kas içerisine uygulanır.

Gelelim iddiaya.

Hacamatın kas içerisine uygulanan aşıyı çıkarma ihtimali var mı?

Kovid-19 aşısı kas içerisine uygulanıyor. Kas içine uygulanan aşı sıvısı, vücuttaki hücrelere girip ardından proteine dönüşüyor.

Hacamat ise, cildin çok yüzeysel bir tabakasına uygulandığı için 'hacamat' ile aşıyı vücuttan atmak pek mümkün değil.

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