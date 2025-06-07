Hacılar vedaya hazırlanıyor

Arefe gününü Arafat’ta vakfe ile geçiren hacılar daha sonra, Müzdelife’ye inip buradaki vakfelerini de tamamladı. Müzdelife’de gece yarısı veya sabah ezanına kadar bekleyen Müslümanlar, daha sonra tekbirlerle 7-8 kilometre aşağıdaki Mina’da yer alan Cemerat (şeytan taşlama) binasına aktılar. 4 katlı olarak tesis edilen ve küçük orta ve büyük şeytanın temsili olarak yer aldığı binada ilk gün 7 taşı büyük şeytana atan hacı adayları, daha sonra Mekke-i Mükerreme’deki otellerine geçtiler. Sabah bayram namazından sonra kurbanlarını kestiren hacı adayları, tıraş olup ihramdan çıktılar. Daha sonra Kâbe’ye giden yüz binlerce Müslüman, ziyaret tavafını gerçekleştirip, vacip olan Safa ile Merve arasındaki Sa’y ibadetini de yerine getirdi.