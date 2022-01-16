​Haddinizi bilin: Siz hangi millettensiniz ​

CHP, AK Parti’ye destek verenleri hedef almaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’ye oy verenlere “gayri milli” demesinin ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da “Bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterilecek her türlü sempati bu millete ihanettir” açıklamasında bulundu.

DEMİRTAŞ’I SAVUNDU MİLLETE 'HAİN' DEDİ

Katıldığı TELE1 programında konuşan CHP’li Aykut Erdoğdu, AK Parti’ye sempatisi olanların millete ihanet etmiş olacağını savundu. Partisinin dostlarından ve ittifak ortağı HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı savunan Erdoğdu, hendek olaylarının mimarları arasında yer alan Demirtaş’ın haksız yere hapis yattığını ileri sürdü. Demirtaş’ın “silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdiğini” savunan Erdoğdu, AK Parti seçmenine yönelik ise, “Bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterilecek her türlü sempati bu millete ihanettir. Çünkü hiçbir değer yargısı, ahlaki değeri, etik değeri, tartışma değeri, etik kuralı hiçbir şeyi yok” dedi.

GÜNDEM CHP'li Erdoğdu HDP'li Demirtaş'ı savundu: Silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdi

Aykut Erdoğdu

CHP LİDERİ DE DEMİŞTİ

CHP’de helalleşme kapısını açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da AK Parti’ye oy verenlere “gayri milli” demişti. Kılıçdaroğlu da doların yükseldiği Kasım ayında AK Parti seçmenini “gayri milli” olarak nitelemişti ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Dolar baronlarına hizmet edenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet edemez. TL’nin değerini koruyamayan kişiye milliyetçi denemez. Bunlar gayri millidir. Destekleyenler de gayri millidir.” Kılıçdaroğlu, son zamanlarda CHP’li olmayan toplum kesimini hedefe koymuştu. Çiftçiden esnafa, memurdan bürokrata, yargıdan iş adamlarına kadar bir çok kesme tehdit dilini kullandı.

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GÜNDEM Dostları için hayır dedi

TEZKEREYE HAYIR DEDİLER

CHP, Türkiye’nin Ermenistan’a karşı Azerbaycan’a destek vermesinden de rahatsız oldu. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye’nin Suriye’den cihatçıları Azerbaycan’a taşıdığı yönünde iddialar da bulunmuştu. Suriye ve Irak’a iki yıllığına sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye CHP, HDP ile birlikte “hayır” oyu vermişti.

GÜNDEM CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi

ÖZEL KUR’AN KURSLARINI HEDEF GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de en son 4-6 yaş Kur’an Kursu’nu hedef almıştı. Özel, “Diyanet'in okul öncesi eğitimlere el atarak fizik ve kimya gibi beşeri ilmi geliştirmiyorlar orta çağ zihniyetine yönelmenin, kurumsallaştırmaya çalışılmasının ne bu millete ne de bu Anayasa'ya faydası var” açıklaması toplum tarafından büyük tepki görmüştü.

Erdoğdu haddini bil

CHP’li Erdoğdu’nun açıklamalarına AK Parti’den tepkiler de sert oldu. TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından, "İnşallah Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı seçilir, keşke seçilse’ diyen CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı'mıza ve partimize oy verenleri ihanetle suçlamış. Millet, kimin ihanet içinde olduğunu biliyor. Haddini bil Demirtaş’ın uşağı!” açıklamasını yaptı.

CHP, İYİ’ce HDP’lileşti

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ise “CHP’li vekil Aykut Erdoğdu’ya göre Demirtaş teröre mesafeli imiş. Sanki; ‘Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, PKK’lı gençler onurumuzdur, PKK, bir hareketidir’ diyen Selo değil. CHP, İYİ’ce HDP’lileşti” ifadelerini kullandı.

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