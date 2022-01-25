Hadımköy'de mahsur kalan 71 kişi kışlada misafir edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 kişinin Hadımköy Kışla Komutanlığında misafir edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir. AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapılmıştır" denildi.
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İstanbul'da karın en fazla etkilediği ilçe Arnavutköy oldu. Çok sayıda araç caddelerde mahsur kaldı. Sürücüler araçlarını terk edip otel araya başladı.
Mahsur kalanlar otel sahiplerinin kar yağışını fırsata çevirdiğini söyledi. Arnavutköy'de bazı otel sahiplerinin geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, bin liradan başlayıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat istedikleri iddia etti.
Kalacak yer bulamayanlar geceyi camilerde geçirdi.
\"OTEL SAHİPLERİNİN YAPTIKLARI FIRSATÇILIK\" <br><br>Otel bulamayıp geceyi camide geçiren Fahrettin Özdemir, \"Dün akşam arabayı çıkaramayacağımızı fark ettik ve otel aramaya başladık. Cadde üzerinde bir otele gittik. 100 euro istedi. Uçuk bir rakam olduğu için kabul etmedik. Sonra birçok yeri aradık her taraf dolu olunca camiiye geldik.
Dün saat 15.00'dan beri sokaklardayız. Otelciler şu anki durumdan faydalanmaya çalışıyorlar. Yaptıkları fırsatçılık. Bu otel sahiplerinde ne insanlık ne de vicdan kalmış. İnsanlar yolda kalmış mağdurlar otelciler bu durumdan faydalanmak istiyorlar. Çok acı bir durum. Aynı zamanda hiçbir tane kar küreme aracı çalışmıyor\" dedi.
\"BU KADAR DA OLMAZ Kİ\" <br><br>Dün geceden beri otel aradığını ancak fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Mehmet Hamal, \"Arnavutköy'de mahsur kaldık. Dün saat 15.00'den beri otel arıyorum. Otellerin kim bin lira kimi ise bin 500 lira fiyat söyledi. Geceliği en fazla 300 lira olacak otellere bin 500 lira fiyat söylediler. Bu kadar da olmaz ki. Bir gün kar yağdı insanlar mahsur kaldı diye böyle bir artış olmaz. Biz de mecbur camiye geldik. Geceyi camiide geçirdik\" diye konuştu.<br>
Dün saat 14.00'da beri Arnavutköy'de mahsur kaldığını belirten Sultan Songur ise, \"Havalimanından geldik. Toplu taşıma kullanıyordum ancak araç durunca önce hastaneye sığındık. Ancak hastane baya soğuktu ve kalacak yer yoktu. Biz de camiye geldik. Cami çok kalabalık şu an\" diye konuştu.
Otel bulmadığı için açık bir lokantaya sığındığını söyleyen Bayram Öztürk ise \"Taksiyle Arnavutköy'e yolcu getirdim. Saat dün 14.00'de geri buradayım mahsur kaldım. Hiç kimse yolları açmadı. Ben de taksiyi yolun ortasına park ettim. Otel aradım bulamadım. Açık bir lokanta vardı oraya geldim\" dedi.<br>
Arnavutköy'de otel fırsatçılığı: Karda mahsur kalanlar geceyi camilerde geçirdi
Arnavutköy'de kar mağduriyetini bazı oteller fırsata çevirdi. Normalde geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, otel sahiplerinin bin liradan başlayıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat verdi. Otel bulmayanlar geceyi camilerde geçirdi.
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İstanbul'da dün akşam etkili olan kar yağışından dolayı D-100 Karayolu'nda ve TEM Otoyolu'nda seyreden TIR ve kamyonların geçişine trafik polisleri tarafından geçici olarak izin verilmiyor. İstanbul'a gelen sürücüler Kocaeli Şekerpınar Gişelerinde geçici olarak bekletiliyor.
D-100 Karayolu'ndan gelen araçlar ve TEM Otoyolu'nda seyreden araçlar ise Kocaeli Şekerpınar Gişeleri'nde, geçici olarak bekletiyor. TIR ve kamyonların gişelerinde beklemesi havadan drone ile görüntülendi .
Dün akşam İstanbul'a gelen TIR sürücüsü Erol Yıldız \"Dün akşamdan belli burada bekliyorum. TIR parklarımıza da gitmemizi izin vermiyorlar. Burada yol kenarında bekletiliyorlar.\" dedi.
Konya'dan İstanbul'a gelen Nuri Yıldırım \"12 saattir buradayız. Avrupa yakasına gideceğiz. Ama yolların açılmasını bekliyoruz. Büyük arabaların geçmesine izin vermiyorlar.\" dedi.
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine geçici olarak izin verilmiyor: Gişelerdeki kuyruk havadan görüntülendi
İstanbul'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR ve Kamyon sürücülerinin kent geneline girişine geçici olarak izin verilmiyor. İstanbul'a gelen TIR ve kamyonların Şekerpınar gişelerinde bekletilmesi havadan drone ile görüntülendi.
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Kış mevsiminin sert geçtiği, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Muş'ta binaların çatılarında biriken karlar için temizlik çalışması başladı. 3- 5 kişilik gruplar, kat sayısına göre belirledikleri ücret karşılığında çatılarda biriken karları temizliyor.
10 katlı binaların çatısında kar temizliği yapan işçiler, kimi zaman hiçbir önlem almıyor. Bazı işçiler ise metrelerce yüksekten düşmemek için beraberinde taşıdıkları iplerinin bir ucunu beline diğer ucunu ise çatıdaki soba bacaları gibi sağlam yerlere bağlayarak önlem alıyor. Bazen de küreklerle kar atan işçilerin beline bağladıkları ipi mesai arkadaşları tutuyor.
İşçilerin yüksek katlı çatılarda yaptığı temizlik çalışması yürekleri ağza getiriyor.
Sabah çatılara çıkıp karanlık çökene kadar kar temizliği yaptıklarını anlatan Kenan Polat, “Çatılarda 1 veya 1,5 metre kar var. Günlüğümüz kişi başı 100- 150 TL arasında değişiyor. Biz temizliyoruz ama kar halen yağıyor. Belimize bağladığımız iple can güvenliğimizi almaya çalışıyoruz\" dedi.
‘YÜKSEK KATLI ÇATILARA ÇIKIP, EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ’<br><br>Ekmek parası için çatılarda kar temizliği yaptıklarını vurgulayan Ali Özcan ise, “Can güvenliğimiz, belimize bağladığımız ip. Bu ip çok sağlam, bu şekilde düşme tehlikemiz olmuyor. Yüksek katlarda kar temizlemek gerçekten zor. Yüksek katlı çatılara çıkıp, ekmek parası için çalışıyoruz\" diye konuştu.
‘BU TEMİZLİĞİ, ÇATILAR ÇÖKMESİN DİYE YAPIYORUZ’<br><br>Karın ağırlığının çatıya zarar verdiği gibi yaşanan kontrolsüz düşmelerin can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirten esnaf Necmettin Işık, “Yoğun kar yağışı altındayız. Çatılarda 50-60 santimetreyi aşan kar var. Esnaf olarak kendi imkanlarımızla karı temizliyoruz. Bu temizliği, çatılarımız çökmesin ve kontrolsüz bir şekilde düştüğü zamanda hem can hem de mal kaybına neden olabiliyor diye yapıyoruz. Kimsenin canı yanmasın diye kar yağınca hemen temizletiyoruz\" dedi.
Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar
Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar
Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar
Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar
Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar
Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar
Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar
Tehlikeli mesai: Günlük 150 liraya yaptıkları iş yürekleri ağza getiriyor
Muş'ta ev ve iş yerlerinin çatılarında tehlike oluşturan kar birikintileri ve buz parçaları, geçim kaynağı oldu. 'Çatı temizleyicisi' olarak bilinen işçilerin tehlikeli mesaisi başladı. İşçilerin özellikle yüksek katlı çatılarda yaptığı temizlik çalışması, yürekleri ağza getiriyor.