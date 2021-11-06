Gündem Haftaninde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Haftanin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Haftaninde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin, teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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