Haftanin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu: Erdoğan beni karşısında görürse mutlu olmaz

CHP'nin başına geçmesinin ardından girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023'teki seçimlerde aday olmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız edeceğini öne sürdü. Karar TV yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, “Tayyip Bey ile yarışmak istiyor musunuz?” sorusuna “Erdoğan'ın beni karşısında göreceği konusunda mutlu olacağını sanmıyorum. En çok rahatsız eden benim” dedi.