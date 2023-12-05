İYİ Parti, 2024 yılındaki yerel seçimlerde iş birliği teklifinde bulunan CHP'ye 'hayır' cevabını verdi. İYİ Parti'nin söz konusu yerel seçim kararı siyaset gündeminde önemli bir yer edinirken gazeteci Nedim Şener ise tvnet ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Aldığı 'ret' cevabı ile asıl arada kalanın CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu ifade eden Şener, CHP liderinin Pervin Çakar'ın elini öpmesinin ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ayağına gitmesinin boşa gittiğini söyledi.