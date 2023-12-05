Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, SİHA ile tspit edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor.
'Ara- bul-yok et'
'Ara- bul-yok et'
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi"
denildi.
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34 dakika önce