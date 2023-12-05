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Haftanin'de PKK'ya SİHA'lı darbe: İki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, SİHA ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:01 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 16:22 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, SİHA ile tspit edildi.
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, SİHA ile tspit edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor.


'Ara- bul-yok et'

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi"
denildi.




#MSB
#SİHA
#PKK
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