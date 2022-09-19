Gündem Hain saldırının hesabı soruldu 17 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Hain saldırının hesabı soruldu: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin sınırın Suriye tarafından gerçekleştirdiği ve bir askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan "cezalandırma atışları" sonucunda terör örgütüne ait 80’e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hain saldırının hesabı soruldu: 17 terörist etkisiz hale getirildi
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18 Eylül’de sınırın Suriye tarafından teröristlerce yapılan roketatar saldırısında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki hudut karakolunda görevli bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri hemen karşılık verdi.

Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Suruç/Şanlıurfa’da bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik yapılan cezalandırma atışlarında 80’e yakın hedef imha edildi, toplam 17 terörist etkisiz hâle getirildi.https://t.co/nCZe1Ky8W6#MSB pic.twitter.com/3EySfp3dX7

Şanlıurfa’da hudut karakoluna hain saldırı: Bir asker şehit oldu
GÜNDEM
Şanlıurfa’da hudut karakoluna hain saldırı: Bir asker şehit oldu
  • İlk olarak ateş destek vasıtaları ile teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken sınır hattına SİHA’lar sevk edildi. Havadan yapılan atışlar ve ateş destek vasıtalarının misliyle mukabelesi ve sonrasındaki cezalandırma atışları sonucunda terör örgütüne ait 80’e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de bulunduğu değerlendirmesinde bulundu. Mehmetçiğin kanının hiçbir zaman yerde bırakılmadığı, şehit ailelerinin gözyaşlarının hesabının sorulduğu kaydedildi.

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GÜNDEM
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