​Hainlere ceza yağdı: Ankara'daki mahrem yapı davasında karar

“Silahlı terör örgütüne üyelik” suçundan Kutluhan Yılmaz 15 yıl, Alpay Erdem 12 yıl, Ozan Yaren, Burhan Karabacak, Halil İbrahim Çamur 10’ar yıl, Mevlüt Avşar 9 yıl 9 ay, Emrah Yiğit, Fatih Ergun, Yavuz Özbay, Metin Yörük 9’ar yıl, Mehmet Çelik 8 yıl 9 ay, Fuat Özdilek 8 yıl 1 ay 15 gün, Basir Ekici, Ahmet Gökhan Demir, İsmail Koca, Hüseyin Erdoğan, Necip Polat, Yunus Can 7 yıl 6’şar ay, Mesut Afatoğlu, Gökhan Şenay ve Selim Gürel 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklar E.P. 3 yıl 9 ay, İ.Y. 1 yıl 6 ay 22 gün, B.O.Y. ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi. İ.Y. ve B.O.Y. hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanıklar Cihan Çaylan, İbrahim Dinç, Mustafa Başköylü ve Serdar Öztürk’ün dosyalarını ayıran mahkeme, 4 sanık hakkında beraat, 1 sanık için de ceza vermeye yer olmadığına hükmetti. 12 sanık hakkında üst sınırdan ceza veren mahkeme heyeti, bazı sanıklar hakkında ise takdir indirimi kullanmadı.