Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Hainlere ceza yağdı Ankaradaki mahrem yapı davasında karar
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

​Hainlere ceza yağdı: Ankara'daki mahrem yapı davasında karar

Hainlere ceza yağdı: Ankara'daki mahrem yapı davasında karar

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na sızan mahrem yapılanma davasında karar açıklandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, aralarında askerlerin de bulunduğu 33 sanık hakkında hüküm verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

“Silahlı terör örgütüne üyelik” suçundan Kutluhan Yılmaz 15 yıl, Alpay Erdem 12 yıl, Ozan Yaren, Burhan Karabacak, Halil İbrahim Çamur 10’ar yıl, Mevlüt Avşar 9 yıl 9 ay, Emrah Yiğit, Fatih Ergun, Yavuz Özbay, Metin Yörük 9’ar yıl, Mehmet Çelik 8 yıl 9 ay, Fuat Özdilek 8 yıl 1 ay 15 gün, Basir Ekici, Ahmet Gökhan Demir, İsmail Koca, Hüseyin Erdoğan, Necip Polat, Yunus Can 7 yıl 6’şar ay, Mesut Afatoğlu, Gökhan Şenay ve Selim Gürel 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklar E.P. 3 yıl 9 ay, İ.Y. 1 yıl 6 ay 22 gün, B.O.Y. ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi. İ.Y. ve B.O.Y. hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanıklar Cihan Çaylan, İbrahim Dinç, Mustafa Başköylü ve Serdar Öztürk’ün dosyalarını ayıran mahkeme, 4 sanık hakkında beraat, 1 sanık için de ceza vermeye yer olmadığına hükmetti. 12 sanık hakkında üst sınırdan ceza veren mahkeme heyeti, bazı sanıklar hakkında ise takdir indirimi kullanmadı.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar çıktı
GÜNDEM
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar çıktı
Abone Ol Google News
Atinayı cepheye sürdüler

Atina'yı cepheye sürdüler

Bölgenin şımarık çocuğu Yunanistan'a indirim üstüne indirim yapıyorlar.
Gözler Giritte

Gözler Girit'te

Doğu Akdeniz'de savaş çanları her geçen gün daha yüksek sesle çalıyor.
Selçuklu ruhu ile

Selçuklu ruhu ile

​Türklere Anadolu'nun kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi coşkuyla kutlandı.
Boğuluyoruz kurtarın!

Boğuluyoruz kurtarın!

​Sele kapılan ailenin son sözleri bu oldu.
Toplumların<br>kök hücresi aile

Toplumların
kök hücresi aile

​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yazdı.
O ülkede<br>ordu göreve çağrıldı

O ülkede
ordu göreve çağrıldı

​Yükselen vaka sayılarının önüne geçilemiyor.
Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

​Canlı Hayvan Pazarı, satışlarda patlama etkisi oluşturdu.
Kamu çalışanları için genelge

Kamu çalışanları için genelge

Koronavirüsle mücadelede önlemler artırılıyor.
Afgan mülteciden insanlık dersi

Afgan mülteciden insanlık dersi

Mahkemedeki konuşmasıyla dünyaya örnek oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi ön elemelerinden devam edecek.
Dışişlerinden ABD'ye sert tepki

Dışişlerinden ABD'ye sert tepki

"PKK'ya açıktan destek veren bir ülkenin söz hakkı yoktur."
Yabancı şirketler<br>'hiçbir şey yok' demişti

Yabancı şirketler
'hiçbir şey yok' demişti

​Türkiye'nin türlü zorluktan tarihinin en büyük doğal gaz rezervi keşfine uzanan hikayesi.
Aralarından<br>su sızmıyor

Aralarından
su sızmıyor

​Pompeo ve Zayed, İsrail'le anlaşmayı görüştü.
Yollar ayrılıyor

Yollar ayrılıyor

​Lionel Messi, kararını yönetime bildirdi.
Doğal gaz indirimi olacak mı?

Doğal gaz indirimi olacak mı?

​Bakan Albayrak'tan sevindiren haberler.
Bu şımarıklıktan vazgeçin

Bu şımarıklıktan vazgeçin

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması.
Yeni hasta sayısı yükseliyor

Yeni hasta sayısı yükseliyor

​Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.