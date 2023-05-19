Hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlar: CHP'li Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedelere nefret kustu

14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ilk turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem bölgesinden yüksek oranda oy almasını hazmedemeyen muhalif seçmenler, nefret kusmaya devam ediyor. Son olarak bugün Malatya'da 4,1 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından muhalif kesim depremzedelere yönelik küfür ve tehditlerini sürdürdü.