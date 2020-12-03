Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem FETÖcü 13 hakim ve savcı ihraç edildi
İSTANBUL

Hakimler ve Savcılar Kurulu FETÖ'cü 13 hakim ve savcıyı ihraç etti

FETÖ'cü 13 hakim ve savcı ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle,13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. HSYK'nın ihraç kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

HSK, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle, 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

FETÖ ÜYELİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Resmi Gazete yayımlanan HSK Genel Kurulu kararında, başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütleriyle veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının meslekten çıkarılmasının, demokratik toplumun temel değerlerinden biri olan yargının güvenilirliği ve saygınlığının sağlanması bakımından ayrı bir önem taşıdığı belirtildi.

Korsan içimizde
GÜNDEM
Korsan içimizde

Bu kapsamda, 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görülen 13 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği kaydedildi.

İstanbul'un 9 ilçesinde DEAŞ operasyonu: 16 adres eş zamanlı basıldı
GÜNDEM
İstanbul'un 9 ilçesinde DEAŞ operasyonu: 16 adres eş zamanlı basıldı
Abone Ol Google News
ÖzellikleAlmanları hedef aldılar

Özellikle
Almanları hedef aldılar

​İzmir'den Avrupa'ya uzanan dolandırıcılık.
Koronadan altı kat daha tehlikeli

Koronadan altı kat daha tehlikeli

​BM Genel Sekreteri 'bu bir intihardır' diyerek uyardı.
Haberimiz yoktu!

Haberimiz yoktu!

​Kısıtlamada sokağa çıkanlar cezadan kurtulamadı.
16 adres<br>eş zamanlı basıldı

16 adres
eş zamanlı basıldı

​İstanbul'un 9 ilçesinde DEAŞ operasyonu.
Akla ziyan

Akla ziyan

​İş dünyasından TSK'ya destek.
Süre yine doldu

Süre yine doldu

​Sosyal medya şirketlerine ikinci ceza geliyor.

Korsan içimizde

Korsan içimizde

​Alman istihbaratının adamı gibi konuştu.
Sinyal güçleniyor

Sinyal güçleniyor

​Riyad, Zayed ile yolları ayırıyor.
Parti suspus

Parti suspus

​CHP'li başkan tacizi itiraf etmiş.
Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
BAE satın alınca çıldırdılar

BAE satın alınca çıldırdılar

​İsrailli ırkçı fanatiklerden İslam'a hakaret.
Monşer inadı

Monşer inadı

​Osmanlı aliminin Türkiye'ye dönmek isteyen torunlarına vefasızlık.
Yazık oldu

Yazık oldu

​İrfan Can'ın hat-trick yaptığı maçta Başakşehir 4-3 yenildi.
BM'den koronavirüs zirvesi

BM'den koronavirüs zirvesi

​Volkan Bozkır başkanlık edecek.
3 yılda <br>43 cami kapatıldı

3 yılda
43 cami kapatıldı

​Fransa camileri kapatmaya hazırlanıyor.
Dört aşamalı <br>aşı planı

Dört aşamalı
aşı planı

İlk olarak kimlere aşı yapılacağı açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.