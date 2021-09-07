Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, sınav sorularını alarak hakim ve savcı olan ve daha önce meslekten ihraç edilen 20 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 kişi hakkında Ankara merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

GÜNDEM İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 214 gözaltı kararı

GÜNDEM Müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü mali şube komiserinin eşi gözaltında

GÜNDEM İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı var