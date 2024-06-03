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Hakkari Belediyesi'ne terör baskını: Gözaltına alınan DEM Partili Sıddık Akış görevden alındı

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri belediye binası çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis binada arama yaparken İçişleri Bakanlığı; gözaltına alınan Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alındığını yerine geçici olarak Hakkari Valisi Ali Çelik'in atandığını duyurdu.

09:12 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:36 - 3/06/2024 Pazartesi
AA
Gözaltına alınan DEM Partili Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
Gözaltına alınan DEM Partili Mehmet Sıddık Akış görevden alındı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Akış hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.

Gözaltına alınan DEM Partili Sıddık Akış görevden alındı

Polis binada arama yaparken İçişleri Bakanlığı; gözaltına alınan Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alındığını yerine geçici olarak Hakkari Valisi Ali Çelik'in atandığını duyurdu.

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık AKIŞ’ın İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması

Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Hakkari Valiliği, kentte gösteri ve yürüyüşlerin 10 günlüğüne yasaklandığını duyurdu. Valiliğin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08.00'den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil, saat 23.59'a kadar 10 (on) gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."


#Hakkari
#Mehmet Sıddık Akış
#terör soruşturması
#gözaltı
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