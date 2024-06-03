Hakkari Belediyesi'ne terör baskını: Gözaltına alınan DEM Partili Sıddık Akış görevden alındı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Akış hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.
Gözaltına alınan DEM Partili Sıddık Akış görevden alındı
Polis binada arama yaparken İçişleri Bakanlığı; gözaltına alınan Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alındığını yerine geçici olarak Hakkari Valisi Ali Çelik'in atandığını duyurdu.
Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
Hakkari Valiliği, kentte gösteri ve yürüyüşlerin 10 günlüğüne yasaklandığını duyurdu. Valiliğin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi: