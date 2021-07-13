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HAKKÂRİ

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher çok sayıda FETÖ operasyonu gerçekleştirmişti

Polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısı sonucu şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, daha önce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü görevinde bulunuyordu. Evli ve iki çocuk babası Cevher, İstanbul’da görev yaptığı sırada FETÖ’ye yönelik pek çok operasyona imza attı.

Haber Merkezi İHA
Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher çok sayıda FETÖ operasyonu gerçekleştirmişti
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Polis evinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından üç el silahla ateş edilerek vuruldu.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher

Polis memuru Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilirken, Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher ise Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

FETÖ'ye yönelik operasyonlar

Saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şehit olan Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 17-25 Aralık yargı darbesinin ardından önce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcılığı, daha sonra da aynı şubeye ‘müdür’ olarak atanmıştı.

Evli ve iki çocuk babasıydı

Evli ve iki çocuk babası Cevher, İstanbul’da görev yaptığı sırada FETÖ’ye yönelik pek çok operasyona imza atmıştı. 15 Temmuz’da İstanbul Emniyeti’nde Güvenlik Şube müdürlüğü görevinde bulunuyordu.

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