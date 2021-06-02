Gündem Yüksekovada METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
HAKKÂRİ

Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol araması yapan Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timine İran topraklarından roket atılması üzerine verilen karşılıkta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hakkaride 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atıldığı belirtildi.

Açıklamada, roket atışına verilen karşılık neticesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği, birliklerde ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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Verilen karşılıkta 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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