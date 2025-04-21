Hakkari'de görüntülendi:

Hakkari'deki olay, dün sabah saatlerinde Hakkari merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Ceylanlı Köyü yakınlarında yaşandı. 7 kişiden oluşan arkadaş grubuyla köyün yakınındaki dağlarına doğa yürüyüşüne çıkan Emin Noyan, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın, bir metre uzunluğundaki yılanı yerken fark etti.

Noyan, o anı görüntüleyerek, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.