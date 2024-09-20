Hakkari'de iki kızın kavgasında yine provokasyon çıktı

Tehlikeli provakasyonlara malzeme yapılan sosyal medya yalanlarına bir yenisi daha eklendi. Hakkâri’de 2 ay önce çekilen ve akran zorbalığı olarak sosyal paylaşım ağı X üzerinden paylaşılan görüntüler bir kaç gün önce yeniden dolaşıma sokuldu. 2 ay önce çekilen ve 18 yaşından küçük genç bir kızın arkadaşı olan kız çocuğunu darp ettiği video bu defa “Abisi astsubay olan A.A. adlı kadın çete lideri, genç kadınları uyuşturucu ve fuhşa zorladı” başlığıyla paylaşıldı. Ancak gerçek başka çıktı.
Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre videodaki kız çocuklarının sevgilileri yüzünden kavga ettikleri ortaya çıktı. Videodaki saldırgan kızın ailesi içinde kamuda çalışanların olduğu ve kız çocuğunun ailesinin yanında kalmak istemediğini belirtmesi üzerine bir süre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurtlarında kaldığı, fakat kavga ettiği için yurttan ayrıldığı öğrenildi.
Videoda darp edilen kız çocuğunun daha önceden kız aile içerisinde cinsel istismara maruz kaldığı ve adli işlem yapıldığı öne sürüldü. Ailenin olayı farklı yönlere çekerek cinsel istismar olaylarını örtbas etmeye çalıştığı da iddia edildi. Öte yandan video 2 ay önce ilk servis edildikten sonra Hakkari Emniyeti ve adliyenin gerekli tüm işlemleri yaptığı da öğrenildi.