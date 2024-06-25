Provokasyona geçit yok: İhmaller araştırılıyor

Yangınlarda Diyarbakır'da 5, Mardin'de 10 vatandaşı kaybettiklerini, 78 kişinin de yangınlardan etkilendiğini anımsatan Işıkhan, yaralılara Allah'tan şifa diledi. Zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü, bu noktada ortaya çıkacak durumla ilgili gerekli destekler ve müdahalelerin Valilikler aracılığıyla yapılacağını bildiren Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimiz buradayız. Bu yaraları da hep birlikte sarmamız lazım. Önümüz temmuz, ağustos ayları, bu tür yangınlar ortaya çıkabilir. Daha dikkatli olmamız lazım." Bir gazetecinin yangının çıkış nedeniyle ilgili sorusu üzerine Işıkhan, bu konuda soruşturmaların devam ettiğini kaydederek, "Bunda kimin kusuru, ihmali varsa elbette savcılıklarımız, hukukçularımız görevlerinin başında." ifadesini kullandı.

Provokasyona geçit yok

Anız yangının faciaya neden olduğu Diyarbakır ve Mardin’de, DEM'lilerin provokasyon kokan söylemleri acılı hanelerde karşılık bulmadı. Taziye programında DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in yangına ilişkin provokasyon girişimini mahalleli engelledi. Taziyeye katılan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a "Hangi yüzle burada oturuyorsun" diyerek bağırdı. Ölenlerin yakınlarından biri de Aydeniz’e "Burası taziye evidir, böyle konuşmaya hakkınız yok" dedi. Aydeniz de parmak sallayarak, "Siz konuşmayın. Haddine değil senin" şeklinde cevap verdi. Bu sırada Vali Akkoyun ve beraberindekiler dışarıya çıkarken çevredekiler de Aydeniz’e tepki gösterdi. Ölenlerin yakınları, Vali Akkoyun ve beraberindekileri uğurlarken Vali Akkoyun’a “Bunlar propaganda yapıyorlar, bizim huzurumuzu da bozuyorlar. Böyle şeyler taziyede olmaz, bizi utandırdılar. Keşke böyle olmasaydı. Size kapımız her zamana açıktır. Bunların bizimle, bizim köyle alakaları yok. Bunlar dışarıdan gelip ortalığı bozanlardır” ifadelerini kullandı.

STK'LARDAN AÇIKLAMA

Mardin'deki sivil toplum kuruluşları temsilcileri de taziye sırasında yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu. Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, "Toplum olarak sağduyulu olmalı, böyle acılı günlerimizde birlik olmalı ve yaralarımızı birlikte sarmaya devam etmeliyiz." dedi. Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mardin Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Nasır Duyan ise "Maalesef taziyeevinde hoş olmayan olaylar yaşandı. Bizim gelenek ve kültürümüzde taziyeler acıların paylaşıldığı yerlerdir, siyaset arenası değildir." şeklinde konuştu. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulselam Demir de şunları kaydetti: "Yaşanan süreçlerin hiçbirinde sahada bulunmayan, itfaiye araçlarını göndermeyen büyükşehir, ilçe belediyeleri ve kaostan beslenen DEM'li vekiller taziye sürecini dahi provakasyon ortamına dönüştürdüler. Provokatörcülere en güzel cevabı yine acılı aileler verdi."







