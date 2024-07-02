Kayseri ve Suriye’de eş zamanlı provokasyonlar: Kamyonla sabıkalı taşıdılar

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu I.A.’nın 7 yaşındaki Suriye uyruklu yeğenini taciz ettiği görüntüler kenti karıştırdı. Önceki gün Danişmentgazi Mahallesi’nde umuma açık bir tuvalette küçük kız çocuğuna yönelik tacizin fark edilmesi üzerine, şahıs tuvalet içinde yakalandı. Tacizci I.A. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken,

7 yaşındaki Suriyeli çocuk üzerinden bir provokasyonun fitili ateşlendi.

İSTİSMARDAN PROVOKASYON ÇIKARDILAR

Bir gün önce çeşitli ilçelerden toplanarak kamyonla mahalleye getirilen bazı şahıslar, çocuğun istismar olayını, büyük provokasyona çevirmeye kalktı. Tacizci I.A.’yı linç etmek isteyen şahıslar, olayın ardından bölgedeki birçok Suriyelinin ev, iş yeri ve araçlarını ateşe verdi. Tacizci, Özel Harekat Polislerinin desteğiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Ancak öfkeli kalabalığı durdurmak mümkün olmadı. Çıkan olaylarda 73 kişi gözaltına alınırken, şahısların 41’inin adam yaralama, uyuşturucu, gasp ve yağma gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edildi.

İTFAİYEYE ENGEL OLDULAR

Danışmentgazi Mahallesi’nde başlayıp Küçükmustafa, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerine sıçrayan olaylarda, itfaiye ekiplerinin yangınları söndürmesine engel olundu. Bölgeyi karıştırma görevi verilen provokatörlerin iş makinelerini, araçların giriş çıkışlarını engellemek için kullandığı da iddia edildi.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Olayın yaşandığı dakikalarda, sokakları ateşe veren öfkeli kalabalığa sükunet çağrısı yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, çevredeki bir apartmanın balkonuna çıkarak buradan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu. Öte yandan önceki gece çıkan olaylarda 1’i itfaiye eri olmak üzere 14 emniyet mensubu yaralandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Suriye uyruklu 7 yaşındaki çocuğun kardeşleriyle birlikte devlet korumasına alındığını duyurdu.

YABANCI DÜŞMANLIĞINA GEÇİT YOK

İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, akrabası olan Suriyeli kız çocuğunu taciz eden I.A.’nın güvenlik güçlerine teslim edildiği ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, olayların ardından toplanan kalabalığın gece 02.00 sularında dağıldığı, yabancı düşmanlığına müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

SUÇ ŞAHSİDİR

Taciz iddiaları üzerine sokağa dökülerek suçu olmayan Suriyelilerin hedef alınmasına ise tepki geldi.

7 yaşındaki çocuğa yönelik istismarı şiddetle kınadıklarını ve suçlunun en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Av. A. Resul Demir, suçun şahsiliği ilkesini hatırlatarak, hangi milletten olursa olsun suçu işleyen kişinin sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Demir, “Bu korkunç olay, bireysel bir suçtur. Bununla ilgili savcılık ve adalet mekanizması gereğini yapacak. Çok fazla görüntü var. Kimin nereyi yaktığı, görülüyor. Aynı zamanda 'Erdoğan istifa' sloganları atılıyor Kayseri gibi bir şehirde. Bu grubun kasıtlı olarak gelip gelmediği, kimlerden oluştuğu ortaya çıkarılmalı. Bu kişilerin cezalandırılması lazım” diye konuştu. 2021’de benzer bir provokasyonun Ankara’da yaşandığını hatırlatan Demir, orada gözaltına alınanların sabıkalı kişiler olduğuna dikkat çekti.

DÜKKAN VE ARAÇLAR TEK TEK TESPİT EDİLMİŞ

Yaşanan gerginliğin izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Pek çok ev, iş yeri ve aracın ağır hasar aldığı olaylarla ilgili şu sorular cevap bekliyor:

* 7 yaşındaki çocuğun taciz görüntülerini kim çekti?

* Bu görüntüleri çeken şahıs, olaya niçin o an müdahale etmedi?

* Olayla alakası olmayan Suriyeliler niçin hedef alındı?

* Ateşe verilen ev ve araçların Suriyelilere ait olduğu nereden biliniyor?

* Bir evin balkonundan görüntü çekip, sosyal medyada algı yapan şahıs kim?

Tahrik dün gece de sürdü

Sığınmacılara yönelik tahrik, dün akşam saatlerinde yeniden tetiklendi. Hatay ve Konya’da Suriyeli sığınmacılara yönelik saldırılar yaşandı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir grup, Suriyeli mültecilerin dükkanlarına saldırı girişiminde bulundu. Vandallık Konya’da da kendini gösterdi. Konya’da sokağa çıkan bir grup, Suriyeli bir bakkal dükkanı sahibine saldırdı.

Normalleşmeye kurşun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ile normalleşmeye ilişkin ilk resmi açıklamasının ardından önce Kayseri’de sokaklar karıştı. Bu olayla paralel olarak, Suriye’nin Afrin, Azez, Çobanbey ve El-Bab kentlerinde de bazı gruplar Türk bayraklarını parçalayıp provokasyon ateşini körükledi. İnsani yardım taşıyan TIR’lara saldıran gruplar, Çobanbey’deki PTT şubesini kapatırken, Azez’deki Kuzey Fırtına Tugayı karargâhından Türk bayrağı indirildi. TSK’ya ait helikopterin bölgeye müdahale edeceği iddia edildi.

Türk bayrağına eylemi reddediyoruz

Suriye Geçici Hükümeti'nden yapılan açıklamada, "Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddediyor, kurtarılmış bölgelerdeki Türk varlığını hedef alan tüm eylemlerin acilen durmasını istiyoruz" denildi. Hamza ve Süleyman Şah tümenleri de bölge halkını "fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye" çağırarak, eylemlerin arkasında Suriyelilere karşı kışkırtma yapanlar olduğu belirtildi.

Bot hesaplar iş başında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylarla alakalı sosyal medya paylaşımlarının yüzde 68'inin provokatif amaçlı olduğunu, 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldığını belirtti. Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37'sinin bot olduğunun belirlendiğini vurgulayan Yerlikaya, 10 hesap sahibinin savcılığa sevk edildiğini bildirdi. Yerlikaya, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Amaçlarına ulaşamayacaklar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada dezenformasyon faaliyetlerine karşı ilgili devlet birimlerinin İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Vatandaşlardan güvenilir haber kaynaklarına itibar etmelerini isteyen Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin, kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır" ifadesini kullandı.







