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HAKKÂRİ

Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu. Valilikten yapılan açıklamada, "Yaralı askerimiz, sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

Haber Merkezi AA
Uzman Çavuş Volkan Demirci
Uzman Çavuş Volkan Demirci

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Alandüzü mevkisinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca doçka silahı ile yapılan taciz atışı sonucu bir askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yaralı askerimiz, sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

Şehidin ailesine acı haber verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin Ordu'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehidin babası Ümran ve annesi Hacer Demirci'nin Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gelen Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Halit Gülten, şehadet haberini yakınlarına verdi.

Haberin duyulmasının ardından şehidin babaevi ile sokağa Türk bayrakları asıldı.

  • Baba Ümran ve anne Hacer Demirci, şehit haberinin ardından Çatalpınar ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Yaklaşık bir yıl önce evlendiği öğrenilen Demirci'nin eşi Nurdan ve kız kardeşi Hilal Demirci'nin de Yüksekova'da yaşadığı belirtildi.
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