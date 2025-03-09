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Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Hale Nur Özen serbest bırakıldı

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Hale Nur Özen serbest bırakıldı

20:069/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
AA
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Hale Nur Özen - Ece Gürel
Hale Nur Özen - Ece Gürel

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve tedavisi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, hakkında başlatılan soruşturma sonucu adliyeye sevk edilmişti. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen şüpheli Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından dün gözaltına alınan Hale Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Hale Nur Özen, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen Hale Nur Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış ancak müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Gürel'in cenazesi, önceki gün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Hale Ö. de bir sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada, Ece Gürel'in yaklaşık 2 yıl önce kendilerinden eğitim aldığını iddia etmişti.

"Witchcraft eğitimi"nin Hale Ö. tarafından astroloji, tarot, frekanslar, simya, şifalı otlar, semboller, enerji kullanımı, ritüeller ve beden dili gibi başlıklar altında verildiği öğrenilmişti.


#Ece Gürel
#Hale Nur Özen
#soruşturma
#cadılık

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