Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ece Gürel olayında flaş gelişme: Gözaltı kararı verildi

Ece Gürel olayında flaş gelişme: Gözaltı kararı verildi

17:278/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği belirtilen Hale Nur Özen.
Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği belirtilen Hale Nur Özen.

Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Hakkında kayıp ilanı verilen ve Belgrad Ormanı’nda dört gün sonra sağ bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'e ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Cadılık eğitimi veren isme gözaltı kararı

Gürel'e cadılık eğitimi (Witch craft) verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Hale Nur Özen
Özen, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada,
"Ece Gürel, 6 aydır spiritüel bir eğitim olan cadılık zanaati eğitimi alıyordu."
demişti.

Ne olmuştu?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Gürel'in cenazesi, bugün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.



#Ece Gürel
#Hale Nur Özen
#Gözaltı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
NEVŞEHİR İMSAKİYESİ 2025: Nevşehir'de iftar saat kaçta? 8 Mart Nevşehir sahur ve iftar vakitleri