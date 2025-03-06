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Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması

Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması

12:536/03/2025, Perşembe
DHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 gündür kayıp olan ve gece 01.15 sıralarında bulunan Ece Gürel ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya paylaşımında, "24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün 01.15'te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, sağ olarak bulundu. Gürel'in tedavisine hastanede devam edilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında,
"AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti. Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Drone'larla alan araması yapıldı. 24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün 01.15'te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum."
ifadelerine yer verildi.






#Ali Yerlikaya
#Ece gürel
#Belgrad
#İstanbul

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